Mars'ta bulundu! Yaşam olduğuna dair en net belirti

NASA, Mars'ta keşfedilen bir kaya örneğindeki leopar desenli beneklerin, gezegende geçmişte yaşam olabileceğine dair en net belirti olduğunu belirtti. NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir" dedi.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ta keşfedilen bir kaya örneğindeki leopar desenli beneklerin, gezegende geçmişte yaşam olabileceğine dair "en net işaret" olabileceğini açıkladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarının, keşif aracı Perseverance tarafından Mars'ta toplanan bir kaya örneğini incelediği ve eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilen leopar benekleri bulduğu bildirildi.

Açıklamada, bir kaya örneği üzerinde bulunan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya'da geleneksel olarak mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği kaydedildi.

"ŞU ANA KADAR EN NET BELİRTTİ"

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise söz konusu kayaların "muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici" örnekler olduğunu söyledi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox da "Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza cevap vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz." dedi.

"Sapphire Kanyonu" adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan uzun bir süre önce Jezero Krateri'ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.

