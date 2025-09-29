NASA’dan çığır açan proje: Ay’da insanlığın ilk kalıcı köyü kuruluyor!

NASA, 2035 yılına kadar Ay yüzeyinde nükleer enerjili kalıcı bir köy kurmayı planlıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı tarafından yapılan açıklamayla Ay’da insanlığın kalıcı olarak hayatını idame ettireceği bir "köy" kurmak için harekete geçildiği duyuruldu. NASA Başkanı Sean Duffy, 2035 yılına kadar Ay yüzeyinde sürdürülebilir, nükleer enerjili bir hayat alanı oluşturacaklarını söyledi.

Sidney’de düzenlenen Uluslararası Havacılık Kongresi'nde konuşan Duffy şu ifadeleri kullandı:

“Sadece bir üs değil, bir köy kuracağız. Ay’da sürdürülebilir insan hayatı olacak”

50 YIL SONRA İLK KEZ İNSANLI UÇUŞ YAPILACAK

NASA, bu hedefe giden yolda ilk ciddi adımı Şubat 2026’da atacak. Artemis II göreviyle, 50 yılı aşkın süredir ilk kez Ay’a insanlı bir uçuş gerçekleştirilecek. Dört astronotun katılacağı görevde Ay’a iniş yapılmayacak; ancak fırlatma sistemleri ve Orion uzay aracı test edilecek. 10 günlük görevde astronotlar Ay’ın 9.200 kilometre ötesine kadar gidip, sistem kontrolleri ve fizyolojik veri toplama çalışmaları yapacak.

KALICI ÜSSÜN TEMELLERİ ATILACAK

NASA’nın en büyük sınavı ise 2027’de başlayacak Artemis III görevi olacak. Bu görev kapsamında, iki astronot Ay’ın güney kutbuna inecek ve yüzeyde yaklaşık 7 gün boyunca hayatta kalacak. Apollo görevlerinden farklı olarak, bu kez uzun süreli kalış ve saha araştırmaları yapılacak. Toplanacak veriler, Ay yüzeyinde kurulacak kalıcı üs için temel oluşturacak.

MARS GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK

NASA, Ay üssünü 14 gün süren “lunar gece” boyunca da çalıştırabilmek için nükleer enerji kullanacak. Ağustos ayında Başkan Duffy, Ay’a yerleştirilecek ilk nükleer reaktör için çağrıda bulundu. Kurum, “Fission Surface Power System” (Yüzey Fisyon Güç Sistemi) adı verilen bu sistemin en fazla 15 ton ağırlığında olmasını ve 100kWe enerji üretmesini hedefliyor. Reaktörün başarısı, Mars görevlerinde de kullanılmasının önünü açacak.

AY TOPRAĞINDAN BETON ÜRETİMİ

Kalıcı üs inşasında Ay’daki doğal malzemeler de kullanılacak. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirdiği bir deneyde, yerçekimsiz ortamda beton karıştırma tekniklerini test etti. Yetkililer, Ay’daki regolit (yüzey toprağı) ile su karıştırılarak çimento üretilebileceğini belirtti.

Bu yöntemle Ay’da 3D yazıcılarla yapılar inşa edilmesi planlanıyor. Malzeme üretimi için Güney Kutbu bölgesindeki buz kaynakları kullanılacak.

NASA Başkanı Duffy, Ay’daki üs planlarının Mars yolculuğu için de kritik olduğunu şu ifadelerle vurguladı:

“Önümüzdeki 10 yıl içinde Mars’a ulaşma konusunda büyük ilerleme kaydedeceğiz. İnsanları Mars’a göndermeye çok yaklaşacağız”

İKİNCİ UZAY YARIŞINI BİZ KAZANACAĞIZ'

Duffy, Çin’in Ay projelerine şu göndermede bulundu:

“Bu sefer bayrağı diktiğimizde orada kalacağız. Artemis programı ile ikinci uzay yarışını kazanacağız,”