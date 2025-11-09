Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de helikopter kazası! Can kaybı ve yaralılar var

ABD'de helikopter kazası! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de helikopter kazası! Can kaybı ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Tennesse eyaletinde korkunç bir helikopter kazası meydana geldi. Kaza kırıma uğrayan tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

ABD'de korkunç bir olay meydana geldi.

Ülkenin medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

ABD'de helikopter kazası! Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TBMM’de yoğun hafta: Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tahran susuzlukla sınanıyor! Kesintiler artıyor, 'durum çok kırılgan' - DünyaTahran susuzlukla sınanıyor!İsrail basını 'kritik zamanlama' diye manşet attı! "Türkiye artık beklemiyor" - Dünyaİsrail basını 'kritik zamanlama' diye manşet attı!14 yıl sonra başlayan seferde Rus engeli! Türkiye geri adım atmadı - Dünya14 yıl sonra başlayan seferde Rus engeli!Trump’tan 84 bin TL’lik sürpriz! Zenginler hariç herkese para dağıtılacak - Dünya"Zenginler hariç herkese para dağıtılacak"ABD Enerji Bakanı’ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı! "Erdoğan engellemezse..." - DünyaABD Enerji Bakanı’ndan Türkiye çıkışı!Belçika Dışişleri Bakanı ölümle burun buruna geldi! Uçağı iki kez arıza verdi, acil iniş yaptı - DünyaBakan ölümle burun buruna geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...