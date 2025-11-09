ABD'de helikopter kazası! Can kaybı ve yaralılar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
ABD'nin Tennesse eyaletinde korkunç bir helikopter kazası meydana geldi. Kaza kırıma uğrayan tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
ABD'de korkunç bir olay meydana geldi.
Ülkenin medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş