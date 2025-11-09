ABD'de helikopter kazası! Can kaybı ve yaralılar var

ABD'de korkunç bir olay meydana geldi.

Ülkenin medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.