Kadıköy'de Galatasaray maçı sonrası büyük sevinç
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına namağlup ünvanıyla giden Galatasaray, sahadan tek golle yenik ayrıldı ve üst üste ikinci haftada puan kaybına uğradı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
Kadıköy'de Kayserispor ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde taraftarlar, Galatasaray maçının son düdüğünü sonrası kutlama yaptı.
Fenerbahçeli taraftarların davullu zurnalı sevinci esnasında bazı taraftarlar meşale yaktı.
🎥 Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.pic.twitter.com/GUKf2CFe1S— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) November 9, 2025
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı