Kadıköy'de Galatasaray maçı sonrası büyük sevinç

Kadıköy'de Galatasaray maçı sonrası büyük sevinç

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına namağlup ünvanıyla giden Galatasaray, sahadan tek golle yenik ayrıldı ve üst üste ikinci haftada puan kaybına uğradı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Kadıköy'de Kayserispor ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde taraftarlar, Galatasaray maçının son düdüğünü sonrası kutlama yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların davullu zurnalı sevinci esnasında bazı taraftarlar meşale yaktı.

