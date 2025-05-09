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Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son dakika bayram tatili açıklaması bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son dakika bayram tatili açıklaması bekleniyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olma ihtimali milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatili hafta sonuyla birleşerek 9 gün tatil edildi. Milyonlarca kişi aynı kararın Kurban Bayramı’nda da alınması yönündeki beklentilerini artırdı.

Kurban Bayramı’nın 9 güne uzatılması yönündeki araştırmalar hız kazandı. Arife gününün denk geldiği tarih ile Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu. 

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve yeni bir karar alınmazsa 9 Haziran Pazartesi günü bitecek. Arife gününde ise vatandaşlar yarım gün resmi tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı’na yaklaşırken bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi ihtimali gündeme geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın 9 gün tatil ilan edilmesi Kurban Bayramı’nda da aynı beklentileri artırdı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılabilmesi için 10, 11, 12 ve 13 Haziran tarihleri için idari izin kararı çıkması gerekiyor. Ancak bayram tatilinin uzatılması yönünde henüz bir karar açıklanmadı.

Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son dakika bayram tatili açıklaması bekleniyor! - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili 4 gün sürecek. 

Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son dakika bayram tatili açıklaması bekleniyor! - 2. Resim

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arifesi ise 5 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. Dört buçuk gün sürecek resmi tatil boyunca birçok kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son dakika bayram tatili açıklaması bekleniyor! - 3. Resim

2025 KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi, 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Arife günü resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün resmi tatil kapsamında olduğundan yarım gün hizmet verecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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