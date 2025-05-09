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Düğün arifesinde kabusu yaşadı! Dolandırıcıların kurbanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta düğün alışverişi için bir mağazadan aylar önce 100 bin liralık alışveriş yapan genç adam iddiaya göre dolandırıldı. Düğününe 2 ay kalan ve aylar önce sipariş ettiği mobilyaları alamayan adam, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunda ise aynı işletmenin birçok kişiyi dolandırdığını öğrendi.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda ‘Eskidji Bazaar' isimli mobilya mağazasından 100 bin liralık mobilya takımı alan Mümin Tarhan isimli genç adam, siparişleri gelmeyince durumdan şüphelenip mağazaya gitti.

TABELA ADI FARKLI, FATURADA YAZAN FARKLI

İddiaya göre tabela adı Naz Tasarım, faturada ise Zeron Mobilya yazan mağazadan olumlu cevap alamayan Tarhan, durumu alışveriş merkezi yönetimine iletti. Yönetim ise ilk başta mağduriyetin karşılanacağını söyledi ertesi gün ise aynı şahsın kendilerinden de şikayetçi olduğunu söyleyerek anlaşmayı iptal etti.

Düğün arifesinde kabusu yaşadı! Dolandırıcıların kurbanı oldu - 1. Resim

ONLARCA KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞ

Düğününe 2 ay kala şok yaşayan genç adam savcılığa suç duyurusunda bulunduğunda ise aynı kişinin onlarca kişiyi mağdur ettiğini öğrendi.

Yaşanan süreci anlatan Tarhan,

"24 Kasım'da burada bir mağazadan alıveriş yaptım. 20 bin lira nakit havale yaptım 20 bin lira mail order yaptım. En sonunda 65 bin lira ödeme daha yaptım. Sonrasında teslim tarihinden çok sonra aradım kuşkulandım. Numaralar kullanılmıyordu. Dükkana geldim kimse yoktu. Yönetime çıktım kimse yok. 2 ay sonra düğünüm var. Hiç kimse adının ve işinin arkasında durmuyor.'' ifadelerinde bulundu.

''AYNI KİŞİ HAKKINDA 30 TANE ŞİKAYET VAR''

Savcılığa gidip şikayetçi olduğunu bildiren genç adam, ‘’Savcılık zaten bu adamın bana çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi. Ama ne hikmetse bir türlü yakalama kararı çıkarılmıyor. Tüketici hakem heyetine gittim. Onlar da bana bu dosyanın zor sonuçlanacağını ve ümitlenmemen gerektiğini söyledi. Benim gibi savcılıkta aynı kişi hakkında 30 tane şikayet var" dedi.

''MAĞDURİYETİM GİDERİLMEDİ''

Tarhan olaydan sonra alışveriş merkezi yönetimiyle de konuştuğunu söyleyerek,

"Yönetim malının arkasında duracağını söyledi ama benim hiçbir şekilde mağduriyetim giderilmedi. Dün başka bir firma ile anlaşma sağlandı. Onun ödemesini yönetim yapacağını söyledi ama sabah tekrar beni aradılar. Beni arayıp bu anlaşma fesih oldu karşılamayız dediler. Beni dolandıran kişi, yönetimi dükkandan tahliye edildiği için mahkemeye vermiş. Şu anda ev düzmek eşya almak çok zor bir şey. Bunun bir şekilde sonuca ulaşmasını istiyorum. İlgilenilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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