Kurban farz mı, kimler kesmeli? Kurban ile ilgili merak edilenler

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesme ibadetiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar kurbanın farz olup olmadığını ve kimlere vacip olduğunu araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Kurban Bayramının simgesi olan kurban kesme Müslümanın Allah’a bağlılığını gösterir. Kurban kesmesi vacip iken, kurban kesilmeyen ev inleyerek, sahibine beddua eder.

Unutmayın ki, o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Sizden Allah’a ulaşacak olan tek şey takvânızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki, sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah’ın büyüklüğünü ilan edesiniz! Rasûlüm! Artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele! (HAC/37)

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı kadar mala sahip olup seferi olmayan her Müslümana kurbnan kesmek farzdır. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka belirlenen nisap miktarı kadar altın veya para veya eşyaya sahip olanların kurban kesmesi vaciptir.

KURBAN KESMEK KİMLERE VACİP?

Akıllı, büluğa ermiş, Müslümanların, ihtiyaç eşyasından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, Kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde, belli bir hayvanı kurban kesmeleri vaciptir.

Dinen karı kocadan hangisi zengin ise kurbanı o keser, ikisi zengin ise ikisi de keser, ikisi de fakir ise ikisi de kesmez. Durumu olmayan kimselere kurban kesmek farz değildir ama keserse çok sevap olur.

Kurban, dünyada vacib vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. Babanın, çocuğu için, çocuğun malından da kurban kesmesi gerekmez. Deli ile bunak, çocuk hükmündedir.

Mukim, akıl-baliğ müslümanın, ihtiyacından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, kurban kesmesi farzdır. Kurban kesmenin vacib olmasında, bayramın üçüncü gününe itibar olunur.

Bayramın birinci ve ikinci günü, zengin-fakir, mukim-misafir, akıllı-deli, baygın-ayık olmaya bakılmaz. Bayramın üçüncü günü nisaba malikse, diğer şartlar da varsa kurban kesmek farz olur.

Bayramın ikinci günü baliğ olmayıp, üçüncü günü büluğa erene, bayramın ilk günü fakirken üçüncü günü zengin olana, bayramın ilk günü seferiyken, üçüncü günü mukim olana, diğer şartlar da varsa, kurban kesmek vaciptir.

Bayramın ilk günü komada iken, üçüncü günü ayılanın, diğer şartlar da varsa, kurban kesmesi vacip olur. Bayramın ikinci günü bayılıp, üçüncü günü güneş battıktan sonra ayılan zenginin kurban kesmesi vacip olmaz.

Fakir bir kimse, bayramın birinci veya ikinci günü, bir kurban kesse, bayramın üçüncü günü zengin olsa, bir kurban daha kesmesi lazımdır. Çünkü üstüne farz olmadan kesmiştir.

Üçüncü günü zengin olacağını bilenin, ilk günü kurban kesmesinde mahzur yoktur.

Bir zengin, bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesmeden ölse, kurban borcu ile ölmüş olmaz.

Kurban bayramının üçüncü günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye, birinci günü kurban kesmek farz olmaz. Keserse vacip olarak eda etmiş olur.

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban kesmek Müslümanın Allah’a bağlılığını gösterir. Farz olan evlerde kurban kesilmediğinde evleri sahiplerine, “Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah sana iyilik yapmayı nasip etmesin!” diyerek beddua eder. Kurban kesen Müslümanın evinde bereket olur. Kurban kesen cehennem azabından kurtulmuş olur. KurbanAllah’ın rızasına ermek için kesilir.

“Cimrilerin en kötüsü vacip olduğu halde kurban kesmeyendir.”

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, bayramın ilk günü bayram namazından üçüncü günü, güneş batıncaya kadar kesilebilir. Cuma namazı kılınmayan küçük köylerde, fecirden sonra, bayram namazından önce de kesilebilir. Gece kurban kesmek, caizse de mekruhtur.