Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihi

Güncelleme:
Haberler Haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Tarihi mücadeleye sayılı günler kala, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman?" sorusu aramalarda öne çıkıyor. İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım dev karşılaşma öncesinde hazırlıklarına bütün hızıyla devam ederken, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray-Liverpool maçı hakkında merak edilenler.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında nefesler tutuldu. Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Devler Ligi mücadelesinde ilk düdük saat 22.00’de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY'IN 2025-2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (D) 22.00
  • 30 Eylül 2025: Galatasaray-Liverpool 22.00
  • 22 Ekim 2025: Galatasaray-Bodo/Glimt 19.45
  • 5 Kasım 2025: Ajax-Galatasaray (D) 23.00
  • 25 Kasım 2025: Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20.45
  • 9 Aralık 2025: AS Monaco-Galatasaray 23.00
  • 21 Ocak 2026: Galatasaray-Atletico Madrid 20.45
  • 28 Ocak 2026: Manchester City-Galatasaray (D) 23.00

