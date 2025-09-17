Türkiye’yi bu sezon Devler Ligi’nde sarı-kırmızılı takım temsil ediyor. Galatasaray, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. 86 milyonun tek yürek olacağı mücadele için geri sayım başlarken, “Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir?” soruları araştırılıyor.

EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk sınavını 18 Eylül 2025 Perşembe günü Deutsche Bank Park Stadyumu’nda verecek. Dev maçta ilk düdük saat 22.00'de çalacak.

EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği Eintracht Frankfurt-Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt

Galatasaray: Çakır, Sallai, Sánchez, Singo, Jacobs, Torreira, Sara, Akgün, Gündoğan, Sané, Barış Alper

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ