Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin açılış haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde, "Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.
Türkiye’yi bu sezon Devler Ligi’nde sarı-kırmızılı takım temsil ediyor. Galatasaray, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. 86 milyonun tek yürek olacağı mücadele için geri sayım başlarken, “Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir?” soruları araştırılıyor.
EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk sınavını 18 Eylül 2025 Perşembe günü Deutsche Bank Park Stadyumu’nda verecek. Dev maçta ilk düdük saat 22.00'de çalacak.
EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği Eintracht Frankfurt-Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt
Galatasaray: Çakır, Sallai, Sánchez, Singo, Jacobs, Torreira, Sara, Akgün, Gündoğan, Sané, Barış Alper
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
- 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (D) 22.00
- 30 Eylül 2025: Galatasaray-Liverpool 22.00
- 22 Ekim 2025: Galatasaray-Bodo/Glimt 19.45
- 5 Kasım 2025: Ajax-Galatasaray (D) 23.00
- 25 Kasım 2025: Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20.45
- 9 Aralık 2025: AS Monaco-Galatasaray 23.00
- 21 Ocak 2026: Galatasaray-Atletico Madrid 20.45
- 28 Ocak 2026: Manchester City-Galatasaray (D) 23.00