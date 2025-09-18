Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray U19, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi

UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray U19, Eintracht Frankfurt'a 4-0 mağlup oldu.

İki ekibin 19 yaş altı kategorisinde karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nde kazanan ev sahibi Eintracht Frankfurt oldu.

Frankfurt yakınlarındaki Dreieich şehrinde oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım Noah Fenyö'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek, 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Eintracht Frankfurt, 63. dakikada Alexander Staff, 67. dakikada Benjamin Dzanovic ve 87. dakikada Christian Prenaj'ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

