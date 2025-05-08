Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesimi ve vekalet verme hakkında merak edilenler

Kurban Bayramı yaklaşırken hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hem de kurban ibadetini vekalet yoluyla yaptırmak isteyenler araştırmalara başladı. Kurban pazarlarında yoğunluk ise şimdiden başladı.

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere harekete geçecek. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü güneş batıncaya kadar kurban kesimi yapılabilir.

Kurban ibadeti, sadece maddi bir fedakârlık değil, aynı zamanda Allah’a yakınlaşma çabası olarak kabul ediliyor. Hac Suresi’nin 36. ayetinde de belirtildiği üzere, “Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu hâlde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah’ın ismini anınız (ve kurban ediniz).”

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, bayramın ilk günü bayram namazından sonra üçüncü günü, güneş batıncaya kadar kesilir. Cuma kılınmayan küçük köylerde, bayram namazından önce de kesilebilir. Gece kurban kesmek, caizse de mekruhtur. Şafii mezhebinde kurban, bayramın dördüncü günü de, kesilebilir.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban Bayramı’na gün gün yaklaşırken kurban kesimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanın en doğru şekilde nasıl kesildiğini merak ediyor. Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

1-Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğa, tosun gibi büyük baş hayvanların kolay kesilebilmesi için çengele asılması caizdir. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra, bismillahi Allahü ekber diyerek, deveden başka hayvanın, boğazından kesilir. Bismillahi derken, h’yi belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. h’yi açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, yenmez. Bismillahirrahmanirrahim demek de caizdir. Fakat evlâ olanı, (Bismillahi Allahü ekber) demektir.

2- Besmele çekilince, hemen kesmek şarttır. Besmele çektikten sonra bıçağı bilerse, Besmeleyi tekrar etmesi gerekir. Besmele çektikten sonra, hayvan yerinden kalkarsa, yatırdığı zaman tekrar Besmele çekmesi gerekir; fakat bir kelime söylemek, bir lokma yemek ve bir yudum su içmek gibi az bir ara vermenin zararı yoktur. Besmele çektikten sonra, elindeki bıçağı bırakıp, başka bir bıçak alsa, Besmeleyi tekrar çekmesi gerekmez.

3- Bir hayvan için Besmele çekildikten sonra, onu bırakıp başka bir hayvan kesilecek olsa, Besmeleyi tekrar çekmek gerekir.

4- Arka arkaya birkaç hayvanı boğazlayacak kişinin, hepsi için ayrı ayrı Besmele çekmesi gerekir; fakat hayvanları, üst üste yatırıp kesecek olsa, bir Besmele kâfidir. Bir hayvanı iki kişi kesse, ikisinin de Besmele çekmesi gerekir.

5- Besmele unutulursa zararı olmaz. Kasten Besmelesiz kesmek haramdır.

6- Hayvanın boğazında yemek, nefes borusu ve iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört damardan üçü bir anda kesilmelidir.

Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen/gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.”

(Hac 22/36)

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurbanını başkası aracılığıyla kestirmek isteyenler “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” diyerek sözlü vekalet verebilir. Vekalet alan kişi de “Bayram kurbanını almaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim” demelidir. Vekalet verilen kişiye ödeme yapılması da caizdir.

Bir kişi, birden fazla kişiden vekalet alabilir ya da birden fazla kişiye vekalet verebilir. Ancak vekil olan kişinin kurban kesme şartlarını bilmesi, dini vecibelere uygun hareket etmesi büyük önem taşır.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban ibadetinin manevi değeri kadar, fiziksel uygulamalarında da dikkatli olunmalıdır. Kesim öncesi hayvanın gözü bağlanmalı, kesilecek alan temiz olmalı ve hayvanın acı çekmemesi için kesim işlemi hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. Kanın akması, canının tamamen çıkması beklenmeden hayvanın derisinin yüzülmemesi gerekir..