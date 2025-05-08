Kurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Bayram tatil süresi uzayıp uzamayacağı gündemde!

Kurban Bayramı 2025 için geri sayım başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı tarihini ve bayram tatilinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihi ve detaylar…

Haziran ayı yaklaşırken milyonlarca kişi 2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını ve tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de tatil planı yapanlar için 2025 Kurban Bayramı tarihleri netleşti.

KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

Dini günler takvimine göre 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bayram süresi ise her yıl olduğu gibi yine 4 gün sürecek.

2025 KURBAN BAYRAMI GÜN GÜN TARİHLERİ

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım gün)

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün tarih 8 Mayıs 2025 olduğuna göre, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran 2025 Cuma gününe tam 29 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı bu yıl hafta sonuyla birleşiyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında sürecek bayram tatiline, 5 Haziran Perşembe günü arefe (yarım gün) de dahil edildiğinde toplamda 4.5 günlük resmi tatil söz konusu.

Ancak, her yıl olduğu gibi 2025’te de bayram tatilinin 9 güne uzatılması gündeme gelebilir. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.