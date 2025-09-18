KVKK’dan yapay zekâ uyarısı: Ayrımcılık ve veri riski artıyor

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yapay zekânın bireylerin maddi durumu, siyasi görüşü, inanç ve demografik bilgilerini kullanarak otomatik profiller oluşturmasının tehlikesine dikkat çekti. Bu profillerin işe alım, kredi onayı ve adli tahmin sistemlerinde ayrımcılığa yol açabileceği belirtildi.

"YAPAY ZEKAYA HUKUKİ KİŞİLİK TANINMALI"

Kurum, yapay zekâya hukuki kişilik tanınmasını ve AB yaklaşımındaki gibi sorumluluk sigortası modellerinin düzenlenmesini önerdi. Böylece, yapay zekânın verdiği bir zarardan, bunu yapan şirketler sorumlu tutulabilecek.

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Uzmanı Ezgi Turgut Bilgiç, yapay zekânın kişisel veriler konusunda ortaya çıkardığı riskleri; veri güvenliği ihlalleri, profilleme ve ayrımcılık, şeffaflık eksikliği ve rıza problemi, suç potansiyeli ile son olarak hukuki ve etik problemler olarak sıraladı.

Bilgiç, yapay zekâya hukuki kişilik tanınması, lisanslama usullerinin geliştirilmesi, risk değerlendirmesi ve yönetimi yaklaşımlarının yenilenmesi ile kapsamlı veri yönetişim ve etik mekanizmaların sağlanması gerektiğini vurguladı.