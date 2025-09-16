Tarihte bir ilk! Japonya'da yapay zeka parti lideri oldu

Tokyo’da kurulan yeni bir siyasi parti, seçim hezimetinin ardından tarihe geçecek bir karara imza attı. Partinin liderliğini yapay zeka üstlenecek.

YAPAY ZEKA PARTİNİN BAŞINA GEÇİYOR

Ocak ayında Japonya'nın batısındaki küçük bir şehrin eski belediye başkanı Shinji Ishimaru tarafından kurulan Yeniden Doğuş Yolu (Path to Rebirth) partisi, son seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin ardından radikal bir adım attı. Parti kurucusu Ishimaru istifa ederken, yerine yapay zekanın lider olarak atanacağı açıklandı.

Parti, daha önce 2024 Tokyo valilik seçimlerinde çevrimiçi kampanyayla sürpriz bir başarı elde etmişti. Ishimaru ikinci sıraya yerleşmiş, ancak parti üst meclis seçimlerinde tek bir sandalye dahi kazanamayınca büyük hayal kırıklığı yaşanmıştı.

Partinin sözcülüğünü üstlenen Kyoto Üniversitesi doktora öğrencisi Koki Okumura, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı:

"YENİ LİDER YAPAY ZEKA OLACAK."

25 yaşındaki Okumura, kendisini “yeni liderin asistanı” olarak tanımladı ve yapay zekânın nasıl ve ne zaman uygulanacağına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediğini paylaştı.

Yapay zeka karar verecek ama siyaset yapmayacak

Okumura’ya göre yapay zeka, partinin siyasi çizgisini belirlemeyecek. Ancak üyeler arasında kaynakların dağıtımı ve organizasyonel kararlar konusunda etkin rol üstlenecek.

SANDIKTA HEZİMET: 52 ADAYIN TAMAMI KAYBETTİ

Yeniden Doğuş Yolu Partisi, son seçimlerde ağır bir yenilgi aldı. Haziran’da Tokyo meclis seçimlerine giren 42 adayın tamamı sandıkta kaybetti. Temmuz ayında üst meclis seçimlerinde yarışan 10 aday da yenilgiye uğradı.

Tüm bu başarısızlıkların ardından gelen “yapay zeka lider” kararı, Japonya siyasetinde bir ilk olarak tarihe geçti.