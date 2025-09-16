Uzmanlar uyardı! Sağlığınızı yapay zekaya emanet etmeyin

Yapay zekanın günlük hayatımızdaki etkisi giderek artarken insanlar artık sağlık sorunlarını, EKG veya kan tahlil sonuçlarını dahi yapay zekaya sormaya başladı. Uzmanlar, sağlığın yapay zekaya emanet edilmemesi gerektiğini belirterek, yapılanların yanlış olduğunu söyledi.

"SORUYU SORUŞ ŞEKLİNİZ ÖNEMLİ"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yapay zekanın kendisine soru sorulduğunda cevabı aldığı kısmı kodlayan kişinin bilgi aldığı kaynağın da çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şen, "Bir dönem herkes soruyu arama motoruna sorup cevap alıyordu ve bu cevaplarda hiçbir zaman doğruluğu net olan cevaplar değildi. Çünkü onu hazırlayan, onu kodlayan, onu yazan kişinin bilgisi, tecrübesi, yararlandığı kaynak çok önemliydi. Yapay zekada da siz sorduğunuz zaman burada sizin soruş şekliniz önemli" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA TANIYI YANLIŞ KOYABİLİR"

Çekilen bir EKG sonucunun paylaşıldığında verilecek cevabın hukuksal problemlerde oluşturabileceğinden yapay zekanın kendini garantiye alarak cevap verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka ‘ben bir hekim değilim' diye başlar ve yorumlar. Bu yorumda o EKG'nin kendisinin normal ritimde olduğunu ve her şeyin normal olduğunu söyler. Ama sizin o andaki o göğüs ağrınız, oradaki bir başka problemden kaynaklanabilir. Yapay zeka bunu ayırt edemez. Ya da bir kolda uyuşma varsa bu boyun fıtığından da olabilir. Siz sadece boyun MR'ı raporunu gösterirseniz o size sadece boyun MR'ınızın raporunu yorumlar. Bütünsel bakamaz. Bütünsel yorumlayamaz."

"HEKİMİNİZE BAŞVURUN"

En ufak bir rahatsızlıkta bile hekime gözükmenin önemini vurgulayan Şen, "Lütfen hekiminize başvurun. Hekiminiz eğer bütünsel yaklaşıyorsa yapay zekadan çok daha sağlıklı, çok daha garantili, çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hekim bilgisine göre hareket edin. Aksi takdirde zarar görebilirsiniz. Yapay zeka tanıyı yanlış koyabilir. Yanlış yorumlayabilir" dedi.