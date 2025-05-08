2025 kurbanlık fiyatları açıklandı: Vekaletle kurban kesimi hem kolay hem de gönül rahatlığı sunuyor

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatlarını araştırmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da kurban kesiminin zahmetli yanını düşünüyor. Vekaletle kurban kesimi ise bu süreci kolaylaştıran ve güven veren bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu hizmeti sunan Kızılay’ın vekalet bedelleri de belli oldu. Yurt içi ve Gazze/Filistin vekalet bedeli 13.250 TL, yurt dışı vekalet bedeli 5.250 TL. Vekaletle kurban kesimine dair detaylar haberimizde.

Sivil toplum kuruluşları, bu yıl da vatandaşların kurban ibadetini kolayca yerine getirmesi için kampanyalarına başladı. Özellikle yurt içi ve yurt dışı vekalet imkanlarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan bu kampanyalar hem kurban ibadetini kolaylaştırıyor hem de gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmayı sağlıyor.

KIZILAY'IN VEKALETLE KURBAN KESİM KAMPANYASI FARK KATIYOR

Kızılay, bu yılki kurban kampanyasında “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla dikkat çekiyor. Kampanyasıyla fark oluşturan Kızılay’ın vekaletle kurban kesimini tercih eden hayırseverler, sadece bayramda değil yıl boyunca sürecek bir iyiliğe destek veriyor. Kızılay, kesilen kurbanları modern tesislerde hijyenik koşullarda işleyerek kavurma konservesi haline getiriyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Her aşamasının takip edilmesini sağlayan Kızılay’ın kampanyasında, yurt içi ve Gazze/Filistin vekalet bedeli 13.250 TL, yurt dışı vekalet bedeli ise 5.250 TL olarak belirlendi. Kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı olan Kızılay’ın vekaletle kurban kesim kampanyasına www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabilir, bayram sevincini ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilirsiniz. Kızılay, kampanyasıyla Türkiye ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

NEDEN VEKALETLE KURBAN?

Kurban ibadeti profesyonel ekipler tarafından İslami usullere ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştiriliyor. Hayvan seçimi, kesimi, dağıtımı gibi tüm süreçlerde güvenli organizasyon sağlanıyor. Özellikle şehir hayatında kurban kesme imkânı bulamayanlar için pratik bir çözüm sunuyor. Kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor.

Bu yıl kurban ibadetini yerine getirirken hem kolaylık hem de iyilik arıyorsanız, vekaletle kurban kesimi için doğru adres Kızılay.