İstanbul'da Kurban Bayramı klasiği! 10 büyükbaş hayvan trafiği birbirine kattı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul'da 10 büyükbaş hayvan yolun ortasında başıboş şekilde ilerlediği anlar kameralara yansıdı.
Kurban Bayramı'na 29 Gün kala İstanbul’da kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Ümraniye'de kurbanlık hayvanların trafiği kilitlediği anlar kameralara yansıdı.
BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İSTANBUL TRAFİĞİNE ÇIKTI
Ümraniye'de Çamlık Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde yaklaşık 10 büyükbaş hayvanın yolun ortasında başıboş şekilde ilerlediği görüldü.
Trafik güvenliğinin tehlikeye düştüğü bu anlar, caddenin diğer yönünde aracıyla seyreden sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak