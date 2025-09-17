Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri

CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında 17 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, görevi kötüye kullanmak iddiasıyla suçlanıyor. Peki, Ali Erdoğan kimdir, hayatı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi?

ALİ ERDOĞAN KİMDİR?

Ali Erdoğan, 3 Nisan 1969 tarihinde Aydın’da doğdu. Lise mezunu olan Erdoğan, 1971 yılından bu yana Köyceğiz’de yaşıyor. Erdoğan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu biliniyor.

ALİ ERDOĞAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Ali Erdoğan, 1995-2023 yılları arasında Köyceğiz Belediyesi'nde görev yaptı. Tam 28 yıl belediyede çalışan Erdoğan, 2014 ve 2019 tarihlerinde Köyceğiz’de gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerini kazandı. Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Köyceğiz Belediye Başkanı olarak seçildi.