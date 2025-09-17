Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri

Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı&#039;nın hayatı ve siyasi kariyeri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında görevini kötüye kullanmak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bu gelişme kamuoyunda geniş yer tutarken, Ali Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak edildi.

CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında 17 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, görevi kötüye kullanmak iddiasıyla suçlanıyor. Peki, Ali Erdoğan kimdir, hayatı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi?

Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri - 1. Resim

ALİ ERDOĞAN KİMDİR?

Ali Erdoğan, 3 Nisan 1969 tarihinde Aydın’da doğdu. Lise mezunu olan Erdoğan, 1971 yılından bu yana Köyceğiz’de yaşıyor. Erdoğan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu biliniyor.

Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri - 2. Resim

ALİ ERDOĞAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Ali Erdoğan, 1995-2023 yılları arasında Köyceğiz Belediyesi'nde görev yaptı. Tam 28 yıl belediyede çalışan Erdoğan, 2014 ve 2019 tarihlerinde Köyceğiz’de gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerini kazandı. Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Köyceğiz Belediye Başkanı olarak seçildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor iddialarına' cevapLiverpool gol düellosunda Atletico Madrid'i son nefeste devirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Kongresi ne zaman? 2025 FB başkanlık seçimi için geri sayım - HaberlerFenerbahçe Kongresi ne zaman? 2025 FB başkanlık seçimi için geri sayımGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihi - HaberlerGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihiFed faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu? - HaberlerAltın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu?Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - HaberlerEşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?Kick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu araştırılıyor - HaberlerKick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu araştırılıyorEintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerEintracht Frankfurt-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...