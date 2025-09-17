CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köyceğiz Belediyesi'nde görevli bazı personellerin ihbarda bulunması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındı.
CHP’li belediyelere yönelik operasyonların son adresi Muğla’nın Köyceğiz Belediyesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Belediyesi'nde görev yapan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında, iddiaya göre AK Parti döneminde verilen yapı ruhsatlarına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İHBAR ETTİLER
AK Parti döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, savcılık talimatıyla emniyete götürüldü.
