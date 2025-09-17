Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar

CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;li Köyceğiz Belediyesi&#039;ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli bazı personellerin ihbarda bulunması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların son adresi Muğla’nın Köyceğiz Belediyesi oldu. 

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Belediyesi'nde görev yapan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında, iddiaya göre AK Parti döneminde verilen yapı ruhsatlarına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.

CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar - 1. Resim

İHBAR ETTİLER

AK Parti döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, savcılık talimatıyla emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış - 3. SayfaKazada ailesini kaybeden doktor tutuklandıTehlikeli şakaya kurban gidiyordu! 15 yaşındaki çocuk son anda kurtuldu - 3. SayfaLiselilerin tehlikeli şakası yürekleri ağza getirdi!Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı - 3. SayfaUzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon! - 3. SayfaAdana'da haraç çetesine operasyonAnkara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştı - 3. SayfaKurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştıKazadan sonra gittiği düşünülmüştü! Sürücünün cesedi kamyonun altından çıktı - 3. SayfaSürücünün cesedi kamyonun altından çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...