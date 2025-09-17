Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu&#039;ndan CHP&#039;li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Özlem Çerçioğlu ile CHP Grubu arasında tartışma yaşandı. Çerçioğlu'nun CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel'e "Aydın'a hizmet etmekle mükellefiz. Burada ret oylarınız geçerli değil. Belediye başkanlığı yapmışsınız ancak nasıl belediye yönetildiğini öğrenmemişsiniz." demesi dikkat çekti. Oturum, yaşanan gerginlik sebebiyle ikinci defa ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz ay CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması ile başlayan meclis krizi dün de çözülemedi.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil - 1. Resim

14 EKİM'E ERTELENDİ

12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen oturumda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partilerinden istifa etmesini protesto eden CHP'liler ile protestoya karşılık veren AK Partili taraflar arasında yaşanan arbede nedeniyle oturum 16 Eylül'e ertelenmişti. Oturum öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen Belediye Meclisi'nde yaşanan gerginlikler nedeniyle oturum dün de gerçekleştirilemedi. Özlem Çerçioğlu, uzun süren tartışma ve gerginlikler sebebiyle oturumu 14 Ekim Salı günü saat 18.00'e erteledi.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil - 2. Resim

CHP'LİLERDEN MADDELERE RET OYU

Dün saat 18.00'de başlayacak olan oturum öncesi Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydın Büyükşehir Belediye binası girişinde önlemler alındı. Buna rağmen meclis salonunun dolduğu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Polis ekiplerinin bina dışında ve içerisinde aldıkları geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık etti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP'li üyelerin ek gündem maddesi taleplerinin Başkan Çerçioğlu tarafından kabul görmemesi mecliste tansiyonu yükselten ilk an olurken, CHP grubu komisyonlara sevk edilmesi önerilen maddelere ret oyu verdi.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil - 3. Resim

Yaşanan durum sonrası CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel ve Özlem Çerçioğlu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından Çerçioğlu Günel'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"RET OYLARINIZ GEÇERLİ DEĞİL"

"Hepimiz tüm belediye başkanları ve meclis üyeleri hizmet için buradayız ve Aydın'a hizmet etmekle mükellefiz. Burada ret oylarınız geçerli değil. Belediye başkanlığı yapmışsınız ancak nasıl belediye yönetildiğini öğrenmemişsiniz. Aydın'a yapılacak hizmetleri diyorum ki, komisyonlarda görüşülsün. Köylere yol yapacağız. Yeni Dörtyol Kavşağı'na köprülü kavşak yapacağız. Yeni Dörtyol Kavşağı'na köprülü kavşak yapacağız diyoruz komisyonda görüşülmesin diyorlar. İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu özel komisyonlardır ve mutlaka komisyona gitmek zorundadır. Belediye meclisi çalışma yönetmeliği 8'inci maddesinde bu açıkça belirtilmiştir. Siz kararlara ret vererek Aydın'a hizmeti engelliyorsunuz"

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil - 4. Resim

OTURUMA ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginliğin ardından Başkan Çerçioğlu oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından geri dönerek koltuğuna oturan Başkan Çerçioğlu, CHP'li belediye başkanlarının ve bazı üyelerin yerinde olmadığını fark edince meclis üyelerine seslenerek salonda bulunmayanlara telefon açılarak haber verilmesini istedi. Çerçioğlu'na Başkan Vekili Polat Bora Mersin, "Siz devam edin, sabaha kadar burada beklemeyelim. Kendileri hizmete karşılar, belki de gelmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li isme tokat gibi sözler: Ret oylarınız geçerli değil - 5. Resim

ÇERÇİOĞLU TOPLANTIYI ERTELEDİ

Mersin'in sözlerinin ardından CHP'li meclis üyeleri salona geri döndü. CHP'li üyeler ve Çerçioğlu arasında tansiyon yükselirken, salondan CHP'li meclis üyeleri aleyhine sloganlar yükseldi. Başkan Çerçioğlu bu durum üzerine, "Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem" diyerek toplantıyı 14 Ekim Salı günü saat 18.00'e ertelediğini duyurarak oturumu kapattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

