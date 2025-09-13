Fenerbahçe Kongresi ne zaman? FB başkanlık seçimine geri sayım

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli kulüp, 91. Olağanüstü Kongresi’nde yeni başkanını belirleyecek. Mevcut başkan Ali Koç ve rakibi Sadettin Saran seçim çalışmalarına bütün hızıyla devam ederken, "Fenerbahçe Kongresi ne zaman?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül Cumartesi günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı tarihi olan 20-21 Eylül 2025'e ertelendi. Toplantı, saat 10.30’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç, koltuğunu korumak için yarışacak. Ali Koç’un rakipleri arasında sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Sadettin Saran öne çıkıyor. Ali Koç, geçen yıl yapılan seçimde yüzde 61,1 oy oranıyla Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak üçüncü kez başkanlık görevine getirilmişti.