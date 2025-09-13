Fenerbahçe basketbol milli takıma oyuncu gönderdi mi? EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu
Tam 24 yıl aradan sonra EuroBasket 2025’te adını finale yazdıran 12 Dev Adam'ın kadrosu gündemde. Fenerbahçe'nin A Millilere oyuncu gönderip göndermediği araştırılıyor. İşte EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu.
12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda namağlup finalist olarak kupaya yürüyor. Yunanistan'ı 94-68 devirerek adını 24 yıl aradan sonra finale yazdıran Türkiye'nin EuroBasket 2025 kadrosu merak ediliyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin A Milli Takım'a oyuncu gönderip göndermediği sorusu aramalarda öne çıkıyor.
FENERBAHÇE BASKETBOL MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERDİ Mİ?
Fenerbahçe Beko, A Millilere Avrupa yolculuğunda 2 oyuncu gönderdi. Sertaç Şanlı ve Onuralp Bitim, sarı-lacivertlilerin 12 Dev Adam'a gönderdiği oyuncular arasında yer alıyor.
EUROBASKET 2025 A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Adem Bona: Philadelphia 76ers
Alperen Şengün: Houston Rockets
Cedi Osman: Panathinaikos
Ercan Osmani: Anadolu Efes
Erkan Yılmaz: Anadolu Efes
Furkan Korkmaz: Bahçeşehir Koleji
Kenan Sipahi: Bahçeşehir Koleji
Onuralp Bitim: Fenerbahçe Beko
Ömer Faruk Yurtseven: Panathinaikos
Sertaç Şanlı: Fenerbahçe Beko
Shane Larkin: Anadolu Efes
Şehmus Hazer: Bahçeşehir Koleji