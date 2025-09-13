Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe basketbol milli takıma oyuncu gönderdi mi? EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu

Fenerbahçe basketbol milli takıma oyuncu gönderdi mi? EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu

Fenerbahçe basketbol milli takıma oyuncu gönderdi mi? EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu
Tam 24 yıl aradan sonra EuroBasket 2025’te adını finale yazdıran 12 Dev Adam'ın kadrosu gündemde. Fenerbahçe'nin A Millilere oyuncu gönderip göndermediği araştırılıyor. İşte EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu.

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda namağlup finalist olarak kupaya yürüyor. Yunanistan'ı 94-68 devirerek adını 24 yıl aradan sonra finale yazdıran Türkiye'nin EuroBasket 2025 kadrosu merak ediliyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin A Milli Takım'a oyuncu gönderip göndermediği sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Fenerbahçe basketbol milli takıma oyuncu gönderdi mi? EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu - 1. Resim

FENERBAHÇE BASKETBOL MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERDİ Mİ?

Fenerbahçe Beko, A Millilere Avrupa yolculuğunda 2 oyuncu gönderdi. Sertaç Şanlı ve Onuralp Bitim, sarı-lacivertlilerin 12 Dev Adam'a gönderdiği oyuncular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe basketbol milli takıma oyuncu gönderdi mi? EuroBasket 2025 A Milli Takım kadrosu - 2. Resim

EUROBASKET 2025 A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  1. Adem Bona: Philadelphia 76ers

  2. Alperen Şengün: Houston Rockets

  3. Cedi Osman: Panathinaikos

  4. Ercan Osmani: Anadolu Efes

  5. Erkan Yılmaz: Anadolu Efes

  6. Furkan Korkmaz: Bahçeşehir Koleji

  7. Kenan Sipahi: Bahçeşehir Koleji

  8. Onuralp Bitim: Fenerbahçe Beko

  9. Ömer Faruk Yurtseven: Panathinaikos

  10. Sertaç Şanlı: Fenerbahçe Beko

  11. Shane Larkin: Anadolu Efes

  12. Şehmus Hazer: Bahçeşehir Koleji

