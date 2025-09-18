Mustafa Bozbey, AK Parti yolunda! Bazı başkanlar dava sonucunu bekliyor

EMRAH ÖZCAN / BERAT TEMİZ ANKARA - Belediye başkanlarının AK Parti’ye katılımı hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılımıyla birlikte, partiye katılan belediye sayısı 59’a ulaştı. Kulislerde konuşulanlara göre sayı bu dönem 100’e ulaşabilir.

TEMKİNLİ ADIMLAR

Edinilen bilgilere göre, CHP’den geçiş yapmak isteyen bazı belediye başkanlarının ertelenen kurultay davası sonucuna göre hareket etmek istediği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar partiye gelmesi ihtimaline karşı temkinli adım attıkları öğrenildi.

Başkanların AK Parti’ye katılmak istemelerinin başında rüşvet, haraç, yolsuzluk, irtikap ve delege pazarlığı ile gündeme gelen mevcut CHP yönetimi ile çalışmak istememeleri geliyor.

BOZBEY, AK PARTİ YOLUNDA MI?

Öte yandan, AK Parti ile görüşme iddiaları medyaya yansıyan ve bunu yalanlayan bazı CHP’li başkanların AK Parti kurmayları ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu arada her an AK Parti’ye katılacaklar arasında CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gösteriliyor. Ona yakın isimler, Bozbey’in AK Parti ile bir süredir temasları olduğunu ifade etti.

SAYI 14'E YÜKSELECEK

Bozbey’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğini söyleyen kaynaklar, AK Parti’ye katılımın an meselesi olabileceğini ifade etti. Bu durumda AK Parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14’e yükselecek. Kulislerde Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen dönemde AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.



