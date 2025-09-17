Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özgür Özel'in Hasan Mutlu iddialarına AK Parti'den jet cevap: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulun

Özgür Özel'in Hasan Mutlu iddialarına AK Parti'den jet cevap: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulun

- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;in Hasan Mutlu iddialarına AK Parti&#039;den jet cevap: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulun
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AK Parti İstanbul il başkan yardımcılarından birinin Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile irtibata geçerek "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediği' iddiasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İftirada bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

Özgür Özel'in Hasan Mutlu iddialarına AK Parti'den jet cevap: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulun - 1. Resim

"VAKİT KAYBETMEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUN"

Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum."

Özel'in, daha önce Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada kapsamında, "32 saatlik video kaydı var" sözlerini hatırlatan Özdemir, "Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

