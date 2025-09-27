Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan’da seçim mitingi kana bulandı: En az 31 ölü, 58 yaralı var

Hindistan’ın güneyinde seçim mitingi kana bulandı. Popüler aktör ve politikacı Vijay’ın Tamil Nadu’daki mitinginde çıkan izdihamda en az 31 kişi hayatını kaybetti, 58’den fazla kişi yaralandı. Sahne bariyerlerine hücum eden kalabalık büyük bir kaosa yol açarken, Vijay konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Hindistan’ın güneyinde  düzenlenen bir seçim mitinginde büyük bir facia yaşandı. Popüler aktör ve politikacı Vijay’ın Tamil Nadu eyaletindeki mitinginde çıkan izdihamda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

MİLLETVEKİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tamil Nadu’dan milletvekili V. Senthilbalaji, gazetecilere yaptığı açıklamada “Şu ana kadar izdihamda 31 kişi öldü” dedi. Senthilbalaji, yaklaşık 58 kişinin de yaralanarak hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hindistan’da seçim mitingi kana bulandı: En az 31 ölü, 58 yaralı var - 1. Resim

SAHNE BARİYERLERİNE HÜCUM

Tek bir isimle tanınan Vijay, Karur bölgesindeki mitingde kalabalığa hitap ederken kaos başladı. Hindustan Times, Vijay’ı yakından görmek isteyen binlerce kişinin sahne bariyerlerine hücum etmesiyle izdihamın tetiklendiğini yazdı. 

Vijay konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. 

Modi, “Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum” dedi.

İZDİHAMDA BİLANÇO ARTIYOR

Ocak ayında Kumbh Mela dini fuarında 30 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Geçen yıl Temmuz ayında ise Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen Hindu dini toplantısında 121 kişi hayatını kaybetmişti.

