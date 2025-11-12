Netanyahu yönetimi Suriye’de Kuneytra’yı ablukaya aldı! Şam'ın kalbinde işgal hattı

İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra ilinde sivillerin yaşadığı bölgelere girerek kontrol noktaları kurdu. Ebu Gara ve Suveyse köyleri arasında bariyerler oluşturuldu, halkın geçişi tamamen durduruldu.

SİVİLLERE GEÇİT YOK: KUNEYTRA ABLUKADA

Suriye haber ajansı SANA’ya göre İsrail ordusuna bağlı birlikler, Kuneytra kırsalında bulunan Ebu Gara ve Suveyse köyleri arasına kontrol noktası kurdu.

Askerler, bölgeye giriş ve çıkış yapan tüm sivilleri durdurdu, geçişlere izin vermedi.

Haberde, İsrail güçlerinin dün Samdaniyye ve Muşeyrife köylerine de girdiği hatırlatıldı.

İşgal altındaki bölgelerde kurulan bariyerler, halkın temel ihtiyaçlara ulaşmasını güçleştiriyor.

İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNİYOR

İsrail’in bu hamlesi, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nı ve Birleşmiş Milletler kararlarını açık şekilde ihlal ediyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze’de sürdürdüğü saldırıların ardından Suriye topraklarında da askeri faaliyetlerini artırdı.

TÜRKİYE'DEN YAKIN TAKİP

Türkiye, İsrail’in Suriye’de attığı adımları yakından izliyor. Ankara, Gazze’de yaşanan soykırıma tepki gösterirken Suriye’deki askeri hareketliliğe de dikkat çekti.

Diplomatik kaynaklar, İsrail’in her iki cephede de bölgesel barışı tehdit eden adımlar attığını ifade etti.

KUNEYTRA HALKI ZOR DURUMDA

İsrail’in kurduğu kontrol noktaları nedeniyle bölgede temel ihtiyaç akışı durdu.

Sivillerin gıda, ilaç ve yakıt temininde büyük zorluk yaşadığı, birçok ailenin köylerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

BM kaynakları, İsrail’in Kuneytra’daki askeri varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sivillerin korunması için acil önlem alınması gerektiğini paylaştı.