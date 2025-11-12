Avrupa’yı ters köşe yaptı: Berlin 'Türkiye artık üretimin kalbi!' dedi

Alman hükümetine yakın Alman Dış Politika Enstitüsü (SWP) tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin yalnızca Avrupa değil, küresel tedarik zincirleri açısından da stratejik hale geldiğine değinildi.

Rapora göre, Türk otomotiv sektörü Almanya’ya önemli ölçüde otomobil ve yedek parça ihraç ediyor, aynı zamanda Alman sanayisinin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlıyor.

TÜRKİYE, ÇİN YATIRIMLARININ AVRUPA KAPISI

Rapora göre Türkiye, Çinli dev otomobil üreticileri için Avrupa’ya açılan ana üretim üssü konumuna geldi.

Temmuz 2024’te imzalanan anlaşma kapsamında Çinli BYD, Manisa’da büyük bir üretim tesisi kuruyor. Çinli Chery’nin Samsun’da fabrika için görüşmeleri sürerken, SWM Motors da Türkiye pazarına giriş hazırlığında.

SWP "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a göre bu yatırımlar, Türkiye’nin üretim merkezleri arasında “e-mobilite üssü” konumunu güçlendirecek." yorumunu aktardı.

ALMAN DEVLERİ TÜRKİYE'YE YÖNELİYOR

SWP raporuna göre, Almanya merkezli dev tedarikçi Forvia, Türkiye’de yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Yatırımla birlikte, Çin pazarındaki düşüşü dengelemek ve Avrupa dışı alternatif üretim hatlarını Türkiye üzerinden kurmak amacıyla planlanıyor.

Raporda, Türkiye’nin “lojistik avantajı, genç iş gücü ve düşük üretim maliyetleriyle” Almanya için stratejik önemde olduğu öne çıkarıldı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV BAŞARISI RAKAMLARLA

Türkiye, 2024 itibarıyla dünya otomotiv üretiminde 12’nci, Avrupa’da 4’üncü, ticari araç üretiminde ise 2’nci sırada yer aldı.

Ülkede 56 binden fazla kişi doğrudan, 550 binden fazla kişi dolaylı olarak sektörde çalışıyor.

Otomotiv sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 17’sini oluşturuyor.

2024 yılında 36,6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapılırken, bunun yüzde 59’u AB ülkelerine, yüzde 13’ü ise Almanya’ya gitti.

TOGG ULUSLARARASI SAHNEDE

SWP, Türkiye’nin sanayi stratejisinin merkezinde yerli elektrikli otomobil markası TOGG’un olduğunu vurguladı.

Eylül 2025’te Almanya pazarına adım atan TOGG’un, “Türkiye’nin artık sadece montaj yapan değil, teknoloji geliştiren bir ülke” haline geldiğini gösterdiği belirtildi.

2024 yılında Türkiye’de 105 binden fazla elektrikli araç satıldı; en çok tercih edilen model 30 bin satışla TOGG T10X oldu.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARAÇTA YENİ MERKEZ OLUYOR

Rapora göre Türkiye, e-mobilite üretiminde Avrupa’nın kilit ülkesi haline geliyor.

Devletin vergi teşvikleri sayesinde 2024’te satılan elektrikli araçların yüzde 81’i yüzde 10 ÖTV diliminden yararlandı.

Hibrit araç satışları hızla artarken, Çinli markalara uygulanan ek gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu adımın, yerli üretimi ve Türk markalarını korumak için stratejik önemde olduğu vurgulandı.

ALMANYA: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞMELİ

SWP raporu, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik işbirliğinin otomotiv sektöründe daha da güçlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Rapor, “Almanya için Türkiye, hem üretim hem satış merkezi olarak vazgeçilmez hale geldi” ifadesine yer veriyor.

Berlin yönetimine, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu destekleme ve Türk vatandaşları için vize kolaylıkları sağlama çağrısı yapılıyor.

TÜRKİYE ARTIK TEDARİKÇİ DEĞİL, ÜRETİM LİDERİ

Türkiye’nin otomotivdeki dönüşümü salt ekonomik değil, jeopolitik bir hamle.

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir üretim koridoru kurduğu, “artık montaj ülkesi değil, küresel üretici” konumuna geçtiği ifade edildi.

"ÇİN'E BAĞIMLILIK DEĞİL, REKABET GÜCÜ"

Raporda, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini “teknolojik denge stratejisi” olarak yürüttüğü belirtildi.

BYD, Tesla ve diğer markaların Türkiye pazarında büyümesine rağmen, TOGG’un satış üstünlüğünü koruduğu yinelendi.

Türkiye, teknoloji transferiyle hem Çin’den hem Avrupa’dan kazanarak bölgesel üretim merkezi haline geliyor.

ALMANYA'NIN TESPİTİ: TÜRKİYE'SİZ ÜRETİM ZİNCİRİ OLMAZ

SWP, Alman otomotiv sektörüne açık bir mesaj yolladı:

"Türk tedarikçiler olmadan Avrupa otomotiv endüstrisi ayakta kalamaz."