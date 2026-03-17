Yunan hükümetinin, Türk SİHA ve füzelerine karşı İsrail desteğiyle geliştirdiği "Aşil Kalkanı" projesi, Yunan basınında yerden yere vuruldu. Atina meclisinde 4,5 milyar euroluk dev savunma paketi oylanırken, milyarlarca euronun dışarıya akıtılması ve yerli sanayinin dışlanması büyük bir krize dönüştü. Yunan askeri yayın organları, Türkiye’nin bölgedeki gücü karşısında bu projeyi "çöp" olarak nitelerken, Savunma Bakanı Dendias’ın kritik oylama günü Londra’ya gitmesi "eleştirilerden kaçıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki dev atılımları Atina'da dengeleri bozdu.

"AŞİL KALKANI" TÜRKİYE KARŞISINDA ÇARESİZ Mİ?

Atina meclisinde 4,5 milyar euro değerindeki sekiz ayrı savunma programı oylanırken, projelerin verimliliği ve yerli sanayiyi dışlaması tartışmaların odağına yerleşti.

Yunanistan Meclisi karıştı: Türkiye’nin SİHA’larını durduracak proje çöp oldu! Atina basını Dendiası yerden yere vurdu

"MİLYARLAR YAĞIYOR, MİLLİ SANAYİ AÇ KALIYOR"

Yunan askeri yayın organı Militaire News, savunma bütçesinin dağılımını "yağmur gibi yağan milyarlar" olarak tanımlarken, bu dev bütçenin Yunan savunma sanayisine sadece %25’lik bir iş payı "dileğiyle" sunulmasına ateş püskürdü.

Özellikle Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın böylesine kritik bir bütçe görüşmesi sırasında Londra’da bulunması, hükümetin "kaçtığı" şeklinde yorumlandı.

Yunan gazetesi projenin Türkiye'nin bölgedeki gücüne karşı "pek de başarılı olmayan" bir girişim olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE’NİN NÜFUZUNA KARŞI GİZLİ ANLAŞMALAR

Diğer yandan İsrail medyasının da gündeme getirdiği haberlerde, Atina ve Tel Aviv arasında Türkiye'nin "Mavi Vatan" ve savunma doktrinlerine karşı gizli bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Yunanistan İsrail yapımı "Davud Sapanı" ve "Barak MX" gibi sistemler için milyonlarca euro harcamak istiyor.

DENDİAS SAVUNMADA: "YENİ BİR ÇAĞA GEÇİYORUZ"

Eleştirilerin hedefindeki Bakan Dendias ise Londra’dan gönderdiği mesajla projeyi savundu. "2030 Gündemi" kapsamında F-35 ve F-16 Viper modernizasyonlarının Yunanistan’ı yeni bir çağa taşıyacağını iddia eden Dendias, "Aşil Kalkanı" sayesinde Yunan topraklarının balistik füzelere ve İHA’lara karşı korunacağını savundu. Buna rağmen, F-35 altyapısı ve eski gemilerin modernizasyonu için ayrılan bütçelerin şeffaf olmaması Yunan parlamentosunda tansiyonu düşürmedi.

