Zelenskiy'nin kabinesinde deprem: Yolsuzluk davasında Adalet Bakanı koltuğundan oldu

Ukrayna’da devlet nükleer enerji şirketi Energoatom’u merkezine alan büyük bir yolsuzluk soruşturması ülkeyi karıştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin akın arkadaşı Timur Mindich’in de aralarında bulunduğu üst düzey isimler, milyonlarca dolarlık rüşvet ağıyla suçlanıyor.

ZELENSKİY'NİN KABİNESİNDE DEPREM!

Adalet Bakanı Herman Galushchenko yolsuzluk davası nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

Başbakan Yulia Svyrydenko, “Herman Galushchenko’yu adalet bakanı görevlerini yerine getirmekten uzaklaştırmak için karar verildi” dedi.

Bakanlık görevini geçici olarak Avrupa entegrasyonu bakan yardımcısı Lyudmyla Sugak devraldı.

DEVLETİN KALBİNDE MİLYAR DOLARLIK SKANDAL

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), nükleer enerji devi Energoatom’da yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında sekiz kişiye rüşvet, görevi kötüye kullanma ve yasa dışı zenginleşme suçlaması yöneltti.

Soruşturma kayıtlarında şüphelilerin “Karlsson”, “Rocket” ve “Tenor” kod adlarıyla birbirleriyle gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

ZELENSKY'NİN ORTAĞI MİNDİCH KAÇTI

Yolsuzluk planının merkezinde, film yapımcısı ve Zelensky’nin yapım şirketi Kvartal 95’in ortağı Timur Mindich bulunuyor. Mindich’in suçlamalar açıklanmadan kısa süre önce İsrail pasaportu ile Ukrayna’yı terk ettiği açıklandı.

NABU kaynaklarına göre Mindich, devlet kurumlarında görev yapan bazı yetkililer aracılığıyla Energoatom’daki ihaleleri kontrol etti ve milyonlarca dolarlık gelirleri özel hesaplara aktardı.

BAKANLAR DA DOSYADA

Soruşturmaya Ukrayna’nın üst düzey isimleri de dahil edildi.

Eski Başbakan Yardımcısı Oleksiy Chernyshov, Adalet Bakanı ve eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko, eski Savunma Bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustem Umerov da şüpheliler arasında.

Savcı Serhiy Savytskyi, mahkemede Mindich’in Halushchenko ve Umerov’u “yasadışı biçimde etkilediğini” açıkladı.

100 MİLYON DOLARLIK KARA PARA

Yolsuzluk ağının, Kiev’in merkezindeki bir ofis üzerinden 100 milyon dolar akladığı belirlendi.

Paralar, Oleksandr Tsukerman tarafından kontrol edilen bir sistem üzerinden İsviçre ve İsrail’deki hesaplara aktarıldı.

Kayıtlarda Tsukerman’ın "Karlsson bizden İsviçre’ye 3 milyon dolar, İsrail’e 1 milyon dolar göndermemizi istiyor" dediği duyuldu.

ENERGOATOM'DA RÜŞVET ZİNCİRİ

Soruşturma dosyasına göre Energoatom yöneticileri, tedarikçi firmalardan %10 ila %15 arasında komisyon alarak rüşvet ağı kurdu.

Şirketin yıllık geliri 4,7 milyar dolar.

Kayıtlarda, eski danışman Ihor Myroniuk’un “Sertifikayı iptal ederiz, teknik şartnameyi kaldırırız, tüm şirketler kaosa girer” dediği ifade edildi.

ZELENSKY'NİN ÇEVRESİ BASKI ALTINDA

Skandal, savaşın sürdüğü bir dönemde Kiev yönetimini zor durumda bıraktı.

Mindich’in kaçışı, Zelenskiy’nin yakın çevresindeki güç ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Batılı kaynaklar, Ukrayna’nın milyarlarca dolarlık uluslararası fonlara bağımlı olduğu bir süreçte bu yolsuzluk dosyasının büyük bir “güven krizine neden olduğu görüşünde.

UKRAYNA'DA DEPREM ETKİSİ

Sekiz kişiden beşi gözaltına alınırken, Mindich ve Tsukerman’ın izine rastlanmadı.

Mahkeme kayıtlarında, grubun eski Başbakan Yardımcısı Chernyshov’a 1,2 milyon dolar ve 100 bin euro ödemeyi planladığı da yer aldı.

Energoatom davası, Ukrayna tarihinin “en büyük nükleer yolsuzluk soruşturması” olarak kayıtlara geçti.