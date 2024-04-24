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Haberler > Dünya > Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da rüşvet skandalı yaşanıyor. Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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