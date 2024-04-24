Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya'da rüşvet skandalı yaşanıyor. Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı