Rusya, ABD'nin 95 milyarlık desteğine tepki gösterdi: ABD son Ukraynalı ölene kadar savaşılsın istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, dün ABD meclisinde kabul edilen 95 milyarlık yardım paketine tepki gösterdi. Zaharova "ABD son Ukraynalı kalana kadar savaşılsın istiyor" dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi, aşırı sağ Cumhuriyetçilerin sert karşı koymalarına rağmen, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a güvenlik yardımı sağlayan 95 milyar dolarlık bir yasa paketini parlamentonun büyük çoğunluğunun desteğiyle kabul etti. Bu büyük yardım paketinin ardından İsrail ve Ukrayna liderleri ABD'ye teşekkürler yağdırırken Rusya'dan tehditkar bir karşılık geldi. Kremlin sözcüsü paketin "ABD imajına geri dönüşü olmayan bir zarar verdiğini söyledi.

Bugün de Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, 95 milyarlık yardım paketinin anlamına dair değerlendirmede bulundu. Zaharova, ABD'nin dev yardım paketinin "savaşın son Ukraynalı ölene kadar sürmesini istediğini" anlamına geldiğini söyledi.

"KOŞULSUZ VE KARARLI BİR CEVAP"

Zaharova, "Washington'un Rusya'ya karşı hibrit bir savaşa daha da derinlemesine dahil olması, Vietnam ve Afganistan gibi aşağılayıcı bir fiyaskoya dönüşecek" dedi. Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna savaşına daha fazla dahil olma hamlesine "koşulsuz ve kararlı bir cevap" vereceğini söyledi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns geçen hafta, daha fazla ABD desteği olmazsa Ukrayna'nın savaş alanında kaybedebileceği, ancak destek sağlanması halinde Ukrayna ordusunun konumlarını koruyabileceğini söylemişti. ABD, Rusya ile 1000 kilometrelik bir cephe boyunca zorlu bir savaş yürüten Ukrayna'ya Amerikan askeri veya diğer NATO üyesi birliklerini göndermeyeceğini defalarca vurgulamıştı.