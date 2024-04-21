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Ukrayna Kırım’da Rusya’nın en eski gemilerinden birini imha etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ukrayna Kırım’da Rusya’nın en eski gemilerinden birini imha etti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna, ülke donanmasının ilhak edilen Kırım yarımadasında Rusya'nın Karadeniz filosuna ait bir kurtarma gemisini vurduğunu ve geminin hizmet dışı kalacak kadar hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna, Rus Donanması'na ait en eski gemilerden birini imha etti. Geminin derin deniz çalışmaları için kullandığını ve hizmetteki en önemli gemilerden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Ukrayna Donanması, geçici olarak işgal altındaki Kırım'da Rus kurtarma gemisi Kommuna'yı vurdu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Donanma Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, saldırının neden olduğu hasarın belirsiz olduğunu, ancak geminin "artık görevlerini yerine getiremeyecek derecede hasar gördüğünü" ifade etti.

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise geminin büyük bir hasar görmediği ve zarar gören parçaların onarıldığı yönünde oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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