İş insanına sokak ortasında kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tutuldu, o anlar kamerada

Dehşete düşüren görüntüler, Guatemala’nın Parramos kentinden geldi. Eski belediye başkan adayı ve tanınmış bir iş insanı olan Elias Ramirez’e kendi şirketinin önünde kanlı bir pusu kuruldu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İnşaat işçisi kılığındaki saldırganlar, saniyeler içinde adama 100’den fazla kurşun sıkarken, o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, suikastin Ramirez’in inşaat sektöründeki başarısı ve sektördeki rekabetten kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.