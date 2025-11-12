Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş insanına sokak ortasında kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tutuldu, o anlar kamerada

İş insanına sokak ortasında kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tutuldu, o anlar kamerada

İş insanına sokak ortasında kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tutuldu, o anlar kamerada
Guatemalalı eski belediye başkan adayı ve tanınmış bir iş insanı olan Elias Ramirez’e kendi şirket binasının önünde kurşun yağdırıldı. Kısa süre içinde yere yığılan Ramirez, olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşüren görüntüler ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren görüntüler, Guatemala’nın Parramos kentinden geldi. Eski belediye başkan adayı ve tanınmış bir iş insanı olan Elias Ramirez’e kendi şirketinin önünde kanlı bir pusu kuruldu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İnşaat işçisi kılığındaki saldırganlar, saniyeler içinde adama 100’den fazla kurşun sıkarken, o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, suikastin Ramirez’in inşaat sektöründeki başarısı ve sektördeki rekabetten kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

