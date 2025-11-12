Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Doktorlar 'Çok gençsin' dedi, belirtiler önemsenmedi! Genç kız acı gerçeği 2 yıl sonra öğrendi

Doktorlar 'Çok gençsin' dedi, belirtiler önemsenmedi! Genç kız acı gerçeği 2 yıl sonra öğrendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doktorlar &#039;Çok gençsin&#039; dedi, belirtiler önemsenmedi! Genç kız acı gerçeği 2 yıl sonra öğrendi
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan Milli Tanner, 19 yaşından 21 yaşına kadar mide ağrısı, halsizlik ve kanama şikayetleriyle doktora başvurdu. Ancak doktorlar, durumu göz ardı ederek gerekli hiçbir testi yapmadı. 2,5 yıl sonra acil olarak hastaneye kaldırılan Milli, 3. evre kanser teşhisi aldı. Doktorların şikayetlerini göz ardı etmesi sebebiyle öfkeli olduğunu vurgulayan genç kadın, "Daha erken dinlenseydim, yaşadıklarımın çoğu önlenebilirdi," ifadelerinde bulundu.

İngiltere’nin Worcestershire kentinde yaşayan Milli Tanner, 19 yaşından 21 yaşına kadar süren mide ağrısı, halsizlik ve kanama şikayetleriyle defalarca doktora başvurdu. Ancak doktorlar, genç kıza gerekli testleri yapmadan ağrı kesicilerle durumu geçiştirdi. 

"KANSER OLMAK İÇİN YAŞIN KÜÇÜK"

İki buçuk yıl boyunca 13 kez aile hekimine giden Milli'ye 'yaşının küçük olması' bahanesiyle gerekli hiçbir test yapılmadı. Acil servislerde ise aynı gerekçeyle kolonoskopiye alınmadı. 

Doktorlar 'Çok gençsin' dedi, belirtiler önemsenmedi! Genç kız acı gerçeği 2 yıl sonra öğrendi - 1. Resim

3.  EVRE KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Durumu giderek ağırlaşan talihsiz genç, 2023 yılının Kasım ayında başka bir hastaneye gitti ve burada acil bir şekilde kolonoskopiye alındı. Yapılan tetkikler sonucu, genç kadının 3. evre bağırsak kanseri olduğu ve lenflerine yayıldığı tespit edildi. 

Teşhis konulduğunda henüz 22 yaşında olan Milli, kemoterapi, radyoterapi ve ameliyat sürecinden geçti. 

Şu anda 24 yaşında olan genç kızın sağlık durumu stabil ancak, tedavinin doğurganlık üzerindeki etkileri nedeniyle anne olamama ihtimaliyle karşı karşıya. 

"YAŞADIKLARIMIN ÇOĞU ÖNLENEBİLİRDİ"

Geç teşhis alması nedeniyle öfkeli olduğunu belirten genç kadın, "Daha erken dinlenseydim, yaşadıklarımın çoğu önlenebilirdi," ifadelerinde bulundu.

Doktorlar 'Çok gençsin' dedi, belirtiler önemsenmedi! Genç kız acı gerçeği 2 yıl sonra öğrendi - 2. Resim

GENÇLERDE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Milli’nin hikayesi, gençler arasında bağırsak kanserinin giderek yaygınlaştığına dair endişeleri güçlendiriyor. Cancer Research UK verilerine göre, 1990’lardan bu yana 0–24 yaş grubunda bağırsak kanseri oranı %74 arttı. 20–29 yaş arasında teşhis oranı her yıl yaklaşık %8 yükseliyor.

İNGİLTERE 4. SIRADA

İngiltere, 50 yaş altı bağırsak kanseri vakalarının en hızlı arttığı ülkeler arasında dördüncü sırada bulunuyor.

Teenage Cancer Trust yetkilisi Amy Harding, genç hastaların teşhis sürecinde sıklıkla göz ardı edildiğini belirterek şunları söylüyor:
"Milli’nin hikayesi çok açık, ancak ne yazık ki tek değil. Gençler için teşhis süreci genellikle uzun, travmatik ve yıpratıcı oluyor."

Milli Tanner ise şimdi kanserle mücadelesini kamuoyuyla paylaşarak, doktorların genç yaşta da kanser riskini göz ardı etmemesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın, gümüş, platin, paladyum... Commerzbank 2026 tahminlerini açıkladıPasifik Holding katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? PAHOL halka arz tarihleri açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemli - SağlıkBelirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemliKaradeniz kumundan ağrı kesici kumaş! Hülya Avşar sağlık sektörüne girdi - SağlıkHülya Avşar sağlık sektörüne girdiBeyin yaşlanmasını yavaşlatıyor! Bilim insanları 86 bin kişiyi inceledi ve... - SağlıkBeyin yaşlanmasını yavaşlatıyor!Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek - SağlıkHava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak!Evinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybetti - SağlıkEvinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybettiGrip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardı - SağlıkGrip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...