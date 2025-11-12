Doktorlar 'Çok gençsin' dedi, belirtiler önemsenmedi! Genç kız acı gerçeği 2 yıl sonra öğrendi

İngiltere’nin Worcestershire kentinde yaşayan Milli Tanner, 19 yaşından 21 yaşına kadar süren mide ağrısı, halsizlik ve kanama şikayetleriyle defalarca doktora başvurdu. Ancak doktorlar, genç kıza gerekli testleri yapmadan ağrı kesicilerle durumu geçiştirdi.

"KANSER OLMAK İÇİN YAŞIN KÜÇÜK"

İki buçuk yıl boyunca 13 kez aile hekimine giden Milli'ye 'yaşının küçük olması' bahanesiyle gerekli hiçbir test yapılmadı. Acil servislerde ise aynı gerekçeyle kolonoskopiye alınmadı.

3. EVRE KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Durumu giderek ağırlaşan talihsiz genç, 2023 yılının Kasım ayında başka bir hastaneye gitti ve burada acil bir şekilde kolonoskopiye alındı. Yapılan tetkikler sonucu, genç kadının 3. evre bağırsak kanseri olduğu ve lenflerine yayıldığı tespit edildi.

Teşhis konulduğunda henüz 22 yaşında olan Milli, kemoterapi, radyoterapi ve ameliyat sürecinden geçti.

Şu anda 24 yaşında olan genç kızın sağlık durumu stabil ancak, tedavinin doğurganlık üzerindeki etkileri nedeniyle anne olamama ihtimaliyle karşı karşıya.

"YAŞADIKLARIMIN ÇOĞU ÖNLENEBİLİRDİ"

Geç teşhis alması nedeniyle öfkeli olduğunu belirten genç kadın, "Daha erken dinlenseydim, yaşadıklarımın çoğu önlenebilirdi," ifadelerinde bulundu.

GENÇLERDE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Milli’nin hikayesi, gençler arasında bağırsak kanserinin giderek yaygınlaştığına dair endişeleri güçlendiriyor. Cancer Research UK verilerine göre, 1990’lardan bu yana 0–24 yaş grubunda bağırsak kanseri oranı %74 arttı. 20–29 yaş arasında teşhis oranı her yıl yaklaşık %8 yükseliyor.

İNGİLTERE 4. SIRADA

İngiltere, 50 yaş altı bağırsak kanseri vakalarının en hızlı arttığı ülkeler arasında dördüncü sırada bulunuyor.

Teenage Cancer Trust yetkilisi Amy Harding, genç hastaların teşhis sürecinde sıklıkla göz ardı edildiğini belirterek şunları söylüyor:

"Milli’nin hikayesi çok açık, ancak ne yazık ki tek değil. Gençler için teşhis süreci genellikle uzun, travmatik ve yıpratıcı oluyor."

Milli Tanner ise şimdi kanserle mücadelesini kamuoyuyla paylaşarak, doktorların genç yaşta da kanser riskini göz ardı etmemesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.