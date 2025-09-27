Burak Yılmaz'ın bileği bükülmüyor: Bu kez 2-0'dan döndüler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 11 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise 12 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı.

BURAK YILMAZ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nin başında çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla ihraç edildi.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ FENERBAHÇE

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Drongelen'in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

19.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Cherif Ndiaye, önünde kalan topa topukla vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

21.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top, kaleci Okan Kocuk'un da müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

39.⁠ ⁠dakikada Camara'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

42.⁠ ⁠dakikada Holse'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşan Coulibaly'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından auta gitti.

45.⁠ ⁠dakikada ceza sahası içerisinde Camara'nın pasıyla buluşan Lungoyi'nin yaptığı plase vuruşta top kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 1-2.

56.⁠ ⁠dakikada Melih Kabasakal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

72.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk tekrar uzaklaştırdı.

75.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan korneri kullanan Lungoyi, topu yanında bulunan Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

83.⁠ ⁠dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top, kalenin üstünden auta gitti.

86.⁠ ⁠dakikada Perez'in soldan pasıyla ceza sahasında buluşan Kozlowski'nin vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

89.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abena'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.