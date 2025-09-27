Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Bakan Bolat'tan esnafa müjde: 100 milyon TL kredi verilecek

Bakan Bolat'tan esnafa müjde: 100 milyon TL kredi verilecek

- Güncelleme:
Bakan Bolat&#039;tan esnafa müjde: 100 milyon TL kredi verilecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'deki esnaf için 100 milyon liralık kredi müjdesi verdi. Bakan Bolat, son 22 yılda esnafa sağlanan toplam kredi desteğinin 674 milyar liraya ulaştığını da belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat'ın konuşması öncesinde temsili şed kuşanma töreni yapılırken Ankara seymenler gurubu ve Jandarma Bandosu sahne aldı.

Bakan Bolat'tan esnafa müjde: 100 milyon TL kredi verilecek - 1. Resim

Ticaret Bakanı Bolat, savunma sanayiinden eğitime, sağlıktan altyapıya kadar Türkiye'nin büyük bir hamle içinde olduğunu belirtti.

Bolat açıklamasında, "Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta mazlumların yıldızı haline geldi. İnşallah sizlerin desteğiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Bolat'tan esnafa müjde: 100 milyon TL kredi verilecek - 2. Resim

100 MİLYON LİRA KREDİ PAZARTESİ GÖNDERİLİYOR

Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa özel bir müjde veren Bakan Bolat, "Pazartesi sabahı itibarıyla Kırşehir’deki esnafımız için Halk Bankası aracılığıyla 100 milyon lira tutarında esnaf kredisini göndermiş olacağız" diye konuştu.

Bolat, son 22 yılda Türkiye genelinde 2 milyon 300 bin esnafa toplam 674 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirterek, "Bu rakam bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 17-18 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye, geçmişte IMF’den 3.2 milyar lira alabiliyordu, şimdi ise sadece bu yıl 754 milyar lira destek sağlandı. Pazartesi gönderilecek ek 100 milyon lira ile bu rakam daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat'tan esnafa müjde: 100 milyon TL kredi verilecek - 3. Resim

"FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞECEK"

Ayrıca Halk Bankası aracılığıyla yıl sonuna kadar faiz oranlarında iyileştirmeye gidileceğini açıklayan Bolat, "Yüzde 27 olan faiz oranlarını daha da aşağı çekeceğiz. Esnafımızın yükünü hafifletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bolat'ın konuşması sonrasında Türkiye genelinde zanaatlarında gösterdikleri ustalıklarla Kırşehir'e gelen esnafa ödülleri ve ahi beratları verildi.

