Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Esnafa 'deprem kredisi' imkanı sunulacak! Sındırgı için harekete geçildi

Esnafa 'deprem kredisi' imkanı sunulacak! Sındırgı için harekete geçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Esnafa &#039;deprem kredisi&#039; imkanı sunulacak! Sındırgı için harekete geçildi
Deprem, Sındırgı, Esnaf, Kredi, Destek, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki esnaflar için AK Parti'den destek adım geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacağını açıkladı. Uygur "1 milyon lira limitli 48 ay vadeli işletme kredisi, 2,5 milyon lira limitli 60 ay vadeli iş yeri edinme kredisi, 500 bin lira limitli 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 48 ay vadeli deprem destek kredisi imkanı sunulacak" sözleri ile krediye dair detayları aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, deprem meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde faaliyet gösteren esnafa yeni destek imkanları hayata geçireceklerini bildirdi.

Uygur, NSosyal hesabından "Sındırgı'mıza, esnafımıza müjde." başlığıyla açıklamada bulundu.

Esnafa 'deprem kredisi' imkanı sunulacak! Sındırgı için harekete geçildi - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler ve talimatları doğrultusunda Sındırgı'da depremin ardından yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve esnafı desteklemek adına önemli bir aşama daha katettiklerini belirten Uygur, "Ticaret Bakanı'mız Sayın Ömer Bolat ve TESKOMB ile yürüttüğümüz süreç sonucunda deprem bölgesinde faaliyet gösteren esnafa yeni destek imkanlarını hayata geçiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Esnafa 'deprem kredisi' imkanı sunulacak! Sındırgı için harekete geçildi - 2. Resim

SINDIRGI DEPREM KREDİSİ ŞARTLARI!

Uygur, şunları kaydetti:

"1 milyon lira limitli 48 ay vadeli işletme kredisi, 2,5 milyon lira limitli 60 ay vadeli iş yeri edinme kredisi, 500 bin lira limitli 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 48 ay vadeli deprem destek kredisi imkanı sunulacak. Ayrıca afet belgesine sahip esnafın mevcut kredileri ilk etapta 3 ay faizsiz olarak ertelenecek, ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek. Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimize ilave 100 milyon lira plasman desteği daha sağlanacak. Canlı kredilerin kooperatif takip bakiyeleri, TESKOMB tarafından alınan karar doğrultusunda faizsiz olarak yapılandırılacak."

Depremin ardından gösterdiği güçlü irade, kararlılık ve milletiyle kurduğu gönül bağıyla her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Uygur, süreci yakından takip eden, esnafa yönelik desteklerin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da teşekkür etti.

Uygur, "Allah'ın izniyle Sındırgı yeniden üretecek ve biz esnafımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahminiTFF'den bahis skandalına ilişkin yeni açıklama: 47 futbolcu detayı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST 100 tırmanışta! Altın ve petrol ne durumda? - EkonomiBİST 100 tırmanışta! Altın ve petrol ne durumda?OVP'deki hedef gerçekleşecek mi? S&P'den Türkiye için enflasyon açıklaması - EkonomiS&P'den Türkiye için enflasyon açıklamasıBafra Ovası kırmızıya büründü! Hasat başladı, tarlada kilosu 13 lira - EkonomiHasat başladı, tarlada kilosu 13 liraRusya Maliye Bakanlığı ilk kez yuan cinsinden borçlanacak - EkonomiRusya Maliye Bakanlığı ilk kez yuan cinsinden borçlanacakGünlük 33 bin varil! OPEC'in ham petrol üretiminde dikkat çeken artış - EkonomiOPEC'in ham petrol üretimi ekimde günlük 33 bin varil arttıBir at ve eşek eti skandalı daha! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti - EkonomiBir at ve eşek eti skandalı daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...