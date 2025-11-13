ABD'de şirket kurdu, hisseleri yüzde 80 arttı! Türk girişimcinin kurduğu şirket 'en yüksek potansiyelli' markalardan biri oldu

ABD'de Stanford Üniversitesi’nde sistem biyolojisi alanında doktora yapan Türk Oğuzhan Atay, 2016’da BillionToOne adlı girişimi kurduğunda hedefi, orak hücre anemisi ve kistik fibroz gibi yaygın hastalıklar için noninvaziv (kan örneğiyle yapılan) genetik testler geliştirmekti. Oğuzhan Atay

HİSSELER YÜZDE 80 ARTTI

Bugün, Menlo Park (California) merkezli şirket Nasdaq borsasında halka açılarak 273 milyon dolar topladı. Gün sonunda hisseler yüzde 80 artarak 109 dolara çıktı ve şirketin piyasa değeri 5,8 milyar dolara ulaştı.

Şirket, başlangıçta doğum öncesi testlerle yola çıkıp daha sonra kanser testlerine yöneldi. 30 Haziran 2025 itibarıyla son 12 ayda 508 bin genetik testten 209 milyon dolar gelir elde etti; bu rakam 2021’deki 8 milyon dolara kıyasla 19 katlık bir artış anlamına geliyor. Şirket hâlâ zarar ediyor olsa da, bu zarar 2025’in ilk yarısında yalnızca 4 milyon dolara düşmüş durumda.

Hisse fiyatına göre Atay’ın payının değeri 335 milyon dolar, kurucu ortağı ve CTO’su David Tsao’nun payı ise yaklaşık 325 milyon dolar değerinde.

Atay, Forbes’a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Her projeksiyonumuzu aştık. Piyasayı değiştirmeye değil, teknolojik riski üstlenip gerçekten fark oluşturmaya odaklanıyoruz.

Şirketin adını aldığı patentli teknoloji, 3 milyar DNA bazından yalnızca bir harf değişikliğini bile tespit edebiliyor; böylece sadece bir kan örneğiyle, bir bebeğin genetik hastalık riski belirlenebiliyor.

BillionToOne, orak hücre ve beta talasemi testleriyle başladığı yolculuğunu 2023’te kanser tanısına genişletti. Şirket şimdi de kanserin erken tespiti için yeni testler geliştiriyor, bu da tıp dünyasında "değerli kase" olarak görülüyor.