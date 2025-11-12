Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitcoin'de dikkat çeken dalgalanma! 105 bin doların hemen ardından keskin düşüş

Bitcoin'de dikkat çeken dalgalanma! 105 bin doların hemen ardından keskin düşüş

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin'de son 1 saat içerisinde dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı. BTC, Kasım ayı boyunca sürdürdüğü "daha yüksek dipler" trendini koruyarak 105 bin dolara kadar yükseldi, ancak bu yükselişin hemen ardından düşüş gözlemlendi. Kripto para birimi, keskin bir düşüş ile 102 bin dolara çekildi.

HABER MERKEZİBitcoin, Kasım ayı boyunca sürdürdüğü "daha yüksek dipler" (higher lows) trendini koruyarak 105 bin dolara kadar yükseldi, ancak bu yükselişin hemen ardından düşüş gözlemlendi.

BİTCOİN 105 BİN DOLAR SEVİYESİNİN HEMEN ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Cointelegraph Markets Pro ve TradingView verilerine göre Bitcoin, Çarşamba günü Wall Street açılışı öncesi kısa vadede güç kazandı.

Yükselişin hemen ardından gelen düşüş, Bitcoin'i 102 bin dolara çekti.

Analist Daan Crypto Trades, düşüşe rağmen, "Kısa vadede yukarı yönlü bir trend var ancak 107 bin dolar bölgesinin kırılması gerekiyor. Bu seviye aşılırsa, güçlü bir toparlanma görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Buna karşın Crypto Tony, 107 bin 400 doların "mükemmel bir kısa pozisyon seviyesi" olabileceğini savundu.

BİNANCE'TEN GELEN VERİLER YATIRIMCIYI UMUTLANDIRDI

On-chain analiz platformu CryptoQuant, Binance’ten son dönemde gerçekleşen büyük Bitcoin çekimlerinin piyasa açısından "boğa sinyali" olabileceğini bildirdi.

CryptoQuant araştırmacısı XWIN Research Japan, "Kasım ayı başında Binance’teki Bitcoin çekim işlemlerinde 2025’in en büyük artışlarından biri yaşandı. Bu durum, yatırımcı davranışında önemli bir değişime ve muhtemel bir "birikim" (accumulation) evresine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

