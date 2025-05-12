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Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İsa Karakaş 'net' bir şekilde açıkladı! "Ankara'daki izlenim..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İsa Karakaş &#039;net&#039; bir şekilde açıkladı! &quot;Ankara&#039;daki izlenim...&quot;
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayrama sayılı günler kala emekliler ikramiyelerde artış olup olmayacağını merak etmeye başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, merak edilen soruya 'net' bir şekilde cevap verirken ikramiye ödemelerinin detaylarını paylaştı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 16 milyonu aşkın emekli alacakları ikramiyeyi merak etmeye başladı. Son 3 yıldır ikramiyelere yapılan zam bu bayramda da olacak mı sorusunu soran emeklilere SGK Uzmanı İsa Karakaş cevap verdi. 

Bugünkü köşe yazısında bu konuya değinen Karakaş, "Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz" dedi.

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İsa Karakaş 'net' bir şekilde açıkladı!

TÜM EMEKLİLERE AYNI ORANDA ÖDENMEYECEK

4 bin TL’lik ikramiyenin tüm emeklilere aynı oranda ödenmeyeceğinin altını çizen Karakaş şunları yazdı:

"SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara ikramiye 4.000 TL olarak bu rakam eksiltilmeden aynen ödenecektir.

Ancak; İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İsa Karakaş 'net' bir şekilde açıkladı!

Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin 4.000 TL’lik ikramiyeden %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 1.000 TL’si ödenecektir. %50 oranında dul maaşı alan eşe ise sadece 2.000 TL ödenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisse oranları, esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanların tamamına ikramiye ödenecek.

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İsa Karakaş 'net' bir şekilde açıkladı!
Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenecektir.

Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İsa Karakaş 'net' bir şekilde açıkladı!
 Ancak 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir. Yine banka ve sanayi ve ticaret odaları, TOBB sandıklarından emekli olanlara SGK’nın bayram ikramiyesi ödemesi söz konusu değildir"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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