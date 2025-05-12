Kurban Bayramı ikramiyesinde en çok merak edilenler...

Bu sene 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramının arife günüdür. 6 Haziran 2025 Cuma ise Bayramın ilk gününe denk gelmektedir.

9 Haziran Pazartesi günü ise bayramın son günüdür.

Dolayısıyla bayrama sayılı günler kala 16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi şimdiden ikramiyeyi merak etmeye başladı.

Hâl böyle iken bu konuda gazetemize çok sayıda sual gelmeye başladı. Bu sualler çerçevesinde okuyucularımızın en çok merak ettiği hususlara yazımızı ayırdık.

İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde emeklilerin en büyük kazanımı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi kazanımı olmuştur.

2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü ülkemizde bu rakamın nasıl güncelleneceği objektif bir kıstasa örneğin asgari ücret ya da devletin her yıl belirlediği yeniden değerleme oranı gibi kıstaslara endekslenmemiştir.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa 2021 yılında %10 oranında artırılarak 1.100 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam 2022 yılında sabit bırakılmıştır. 2023 yılında ise 1.100 TL’den 2000 TL’ye yükseltilmiştir. 2024 yılında %50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmiştir. En son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu rakam 4.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ikramiye ile çok rahat kurban alınırken günümüzde maalesef küçük bir oğlak almak bile mümkün değildir.

Peki hâlen 4 bin TL olaran ikramiye bu bayramda artırılacak mı? Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır.

31 MAYIS’A DİKKAT!

31 Mayıs gününü geçirmeden emeklilik dilekçesini SGK’ya intikal ettirilen tüm sigortalılar bayram ikramiyesine hak kazanacaktır. 4 bin TL’lik ikramiyenin tüm emeklilere aynı oranda ödenmeyeceğinin altını çizelim.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin 4.000 TL’lik ikramiyeden %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 1.000 TL’si ödenecektir. %50 oranında dul maaşı alan eşe ise sadece 2.000 TL ödenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisse oranları,

Buna göre SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara ikramiye 4.000 TL olarak bu rakam eksiltilmeden aynen ödenecektir. Ancak;

Esas alınarak ödeme yapılacaktır.

SANDIK EMEKLİLERİNE İKRAMİYE

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanların tamamına ikramiye ödenecek.

Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenecektir.

Ancak 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir. Yine banka ve sanayi ve ticaret odaları, TOBB sandıklarından emekli olanlara SGK’nın bayram ikramiyesi ödemesi söz konusu değildir.

İKRAMİYE ÖDENME TAKVİMİ

Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini söyleyebiliriz. Buna göre mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk günlerinden itibaren başta SSK kapsamında gelir/aylık alanlar olmak üzere Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara emeklilik tahsis numarasına göre ödenmesi söz konusu olabilir.

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