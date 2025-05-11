Memura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! "Milletin yüzünü güldüreceğiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde işçiye, memura ve emekliye yüzde 100-yüzde 200 oranında zamlar yapacaklarını belirterek; borçsuz, zamsız ve vergisiz bir senede 150 milyar dolarlık kaynak üreteceklerini söyledi.

Partisinin Tekirdağ 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kritik açıklamalarda bulundu.

Milletin Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesini beklediğini söyleyen Erbakan, partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Erbakan, "Milletimizin bu güvenine ve teveccühüne inşallah layık olacağız. Yeniden Refah Partimizi layık olduğu yere, birinciliğe, iktidara milletimizle hep birlikte taşıyacağız" dedi.

İŞÇİYE, MEMURA YÜZDE 100-200 ZAM

Partisinin millete umut olduğunu ve yapılan son iki seçimde oy oranlarını artırdıklarını ifade eden Erbakan, iktidara geldiklerinde borçsuz, zamsız ve vergisiz bir senede 150 milyar dolarlık kaynak üreteceklerini aktardı.

Erbakan, şunları kaydetti:

"İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200 oranında zamlar yapacağız. Çiftçinin, köylünün taban fiyatlarına yüzde 200, yüzde 300 oranında artışlar yapacağız. İsraftan, imtiyazlı holdinglerden kurtararak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek yapacağız. Yılda 2 trilyon faiz ödemesinden kurtararak, bu imkanları millete aktararak milletin yüzünü güldüreceğiz. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği kaldırmak için geliyoruz."

BATIDAN İTHAL YASALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Erbakan, iktidara geldiklerinde medya yayınlarının Türk aile yapısına uygun hale getirileceğini, evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran batıdan ithal yasaları yerli ve milli yasalarla değiştireceklerini söyledi.

Kongrede mevcut başkan Tuncay Çakır, yeniden İl Başkanlığına seçildi.