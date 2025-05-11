Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Memura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! "Milletin yüzünü güldüreceğiz"

Memura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! "Milletin yüzünü güldüreceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Memura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! &quot;Milletin yüzünü güldüreceğiz&quot;
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde işçiye, memura ve emekliye yüzde 100-yüzde 200 oranında zamlar yapacaklarını belirterek; borçsuz, zamsız ve vergisiz bir senede 150 milyar dolarlık kaynak üreteceklerini söyledi.

Partisinin Tekirdağ 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kritik açıklamalarda bulundu.

Milletin Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesini beklediğini söyleyen Erbakan, partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Erbakan, "Milletimizin bu güvenine ve teveccühüne inşallah layık olacağız. Yeniden Refah Partimizi layık olduğu yere, birinciliğe, iktidara milletimizle hep birlikte taşıyacağız" dedi.

İŞÇİYE, MEMURA YÜZDE 100-200 ZAM

Partisinin millete umut olduğunu ve yapılan son iki seçimde oy oranlarını artırdıklarını ifade eden Erbakan, iktidara geldiklerinde borçsuz, zamsız ve vergisiz bir senede 150 milyar dolarlık kaynak üreteceklerini aktardı.

Erbakan, şunları kaydetti:

"İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200 oranında zamlar yapacağız. Çiftçinin, köylünün taban fiyatlarına yüzde 200, yüzde 300 oranında artışlar yapacağız. İsraftan, imtiyazlı holdinglerden kurtararak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek yapacağız. Yılda 2 trilyon faiz ödemesinden kurtararak, bu imkanları millete aktararak milletin yüzünü güldüreceğiz. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği kaldırmak için geliyoruz."

Memura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! "Milletin yüzünü güldüreceğiz" - 1. Resim

BATIDAN İTHAL YASALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Erbakan, iktidara geldiklerinde medya yayınlarının Türk aile yapısına uygun hale getirileceğini, evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran batıdan ithal yasaları yerli ve milli yasalarla değiştireceklerini söyledi.

Kongrede mevcut başkan Tuncay Çakır, yeniden İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD-İran nükleer görüşmelerinde Umman turu tamamlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo: Uçacak mı düşecek mi? - EkonomiAltın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo!Yatırımcılar satmıyor, fiyatlar tırmanıyor! Bitcoin'de yükseliş devam ediyor - EkonomiYatırımcılar satmıyor, fiyatlar tırmanıyor!537 şube kapanmış, 7 bin kişi mağdur olmuştu: KFC ve Pizza Hut, Türkiye'ye dönüyor - EkonomiÜnlü fast food zincirleri geri dönüyor!Türkiye'ye yıllık 500 milyon dolar kazandırdı! İhracatın göz bebeğinde hasat başladı - EkonomiTürkiye'ye yıllık 500 milyon dolar kazandırdı!Altın mı gümüş mü? Dolar mı Bitcoin mi? İslam Memiş'ten kritik tavsiyeler ve uyarılar: At izi it izine karıştı - Ekonomiİslam Memiş'ten kritik tavsiyeler ve uyarılarİstanbul'da satılık konut fiyatları uçuşa geçti! İşte mahalle mahalle dudak uçuklatan rakamlar - Ekonomiİstanbul'da satılık konut fiyatları uçuşa geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...