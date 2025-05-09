Yeni ittifak mı geliyor? Fatih Erbakan sinyali verdi

Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki seçimlere müstakil katılacaklarını ve aday çıkaracaklarını söyledi. Yeni bir ittifaka da kapıları kapatmayan Erbakan, "Önümüzdeki seçimlerde bir birliktelik, bir iş birliği olma ihtimali olabilir" diyerek bir partiyi işaret etti.

Geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KONGRE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR"

Ekol TV'de gündemi değerlendiren Erbakan, kongre hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Erbakan, "Biz yeniden Refah Partisi olarak büyük bir hızla 3. Olağan Büyük Kongremize hazırlanıyoruz. İl kongrelerimiz şu anda devam ediyor. Her hafta sonu özellikle 4 ilde veya 3 ilde il kongrelerimizi yapıyoruz. İlçe kongrelerimiz de bir yandan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki seçimlerde kendilerinin aday olacağını söyleyen Erbakan, "Biz kendimiz kazanmak için çalışacağız. Kendimiz cumhurbaşkanı olalım diye milletin desteğine talip olacağız. Cumhurbaşkanı adaylığımızı da ifade ettik." dedi.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bir kere çünkü Cumhurbaşkanı adaylığında Sayın Erdoğan lehine çekildiğimiz için, bir kez daha böyle bir şeyin yapılması, Sayın Erdoğan olmasa da başka bir aday lehine de, Sayın Mansur Yavaş lehine de biz çekiliyoruz dersek, siyaseten artık tabii doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Mantıken de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Partiler iktidar olmak için, ülkeyi yönetmek için kurulur, bir iddiayla kurulur, bir iddia sahibi olur. Bir kere o dönemin şartları dolayısıyla bir fedakarlıkta bulunuldu. Ama bir kez daha böyle bir şeyin olmayacağını özellikle ifade ediyoruz."

YENİ İTTİFAK MI GELİYOR?

Saadet Partisi ile muhtemel bir ittifak ihtimali üzerine de konuşan Erbakan, "Birçok konuda siyasi olarak iç politikada da dış politikada da ekonomiyle ilgili de iktidara getirdiğimiz eleştiriler noktasında da birçok konuda aynı düzlemde, aynı çizgide siyaset yürütüyoruz. Zaten bizim kökümüz de aynı yerden geliyor, besleniyor. Millî Görüş Hareketi'nden besleniyor. Dolayısıyla bir ittifak şeklinde önümüzdeki seçimlerde bir birliktelik, bir iş birliği olma ihtimali Saadet Partisi ile de olabilir" dedi.