Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı için Kurban Bayramı araştırılıyor. Müslüman alemi için büyük bir önüme sahip olan kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi güne denk geldiği ve kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Geçen sene Kurban Bayramı 9 gün tatil edilmişti. Bu sene de aynı durumun geçerli olup olmayacağı arama motorlarında araştırılıyor.

Bayram günlerinin fazileti oldukça büyüktür. Bayramda erken kalkmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek ve onlara hediye götürmek sünnettir.

Kurban Bayramı'nda müslümanların kurban ibadetlerini yerine getirmesi önemlidir. Bu mübarek günde yapılan dualar daha makbul olur, tövbeler kabul edilir. 

2025 kurban bayramı tarihleri belirlendi. İşte tarihler...

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor? - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI? 

Kurban Bayramı'nda kesilen her bir hayvan dünya malına olan aşırı bağlılığı kurban etme çabasının bir ifadesi olarak görülmektedir.

Kurban Bayramı Haziran ayı içinde idrar edilecektir. 12 Mayıs 2025 Pazartesi yani bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 25 gün kalmıştır. 

Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor? - 2. Resim

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 2025 yılında toplamda 4 gün sürüyor. Bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor. Yani  hafta sonu devam edip haftanın ilk günü sona eriyor.

Bayramın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı şu an için belli değildir. Bayrama kısa bir süre kala netleşecektir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı'nın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı'nın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı'nın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yanı başına yerleşeceklerdi! 435 bin lirayı ellerinin tersiyle ittiler... Yunan hükümetinin planı elinde patladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barcelona Real Madrid maçı kaç kaç bitti? El Clasico'da nefes kesen 7 gollü maç, Arda Güler'e tepkiler! - HaberlerBarcelona Real Madrid maçı kaç kaç bitti? El Clasico'da nefes kesen 7 gollü maç, Arda Güler'e tepkiler!İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu - Haberlerİstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumuO Ses Türkiye finali kim kazandı? 2025 O Ses Türkiye şampiyonu! - HaberlerO Ses Türkiye finali kim kazandı? 2025 O Ses Türkiye şampiyonu!İsmet Taşdemir kimdir? Kocaelispor Teknik Direktörü istifasını açıkladı! - Haberlerİsmet Taşdemir kimdir? Kocaelispor Teknik Direktörü istifasını açıkladı!Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - HaberlerFenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumuAdana Demirspor neden ceza aldı? PFDK puan silme cezası vermişti! - HaberlerAdana Demirspor neden ceza aldı? PFDK puan silme cezası vermişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...