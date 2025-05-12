Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 08:31 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 08:33 - Güncelleme:

2025 yılı için Kurban Bayramı araştırılıyor. Müslüman alemi için büyük bir önüme sahip olan kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi güne denk geldiği ve kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Geçen sene Kurban Bayramı 9 gün tatil edilmişti. Bu sene de aynı durumun geçerli olup olmayacağı arama motorlarında araştırılıyor.

Bayram günlerinin fazileti oldukça büyüktür. Bayramda erken kalkmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek ve onlara hediye götürmek sünnettir. Kurban Bayramı'nda müslümanların kurban ibadetlerini yerine getirmesi önemlidir. Bu mübarek günde yapılan dualar daha makbul olur, tövbeler kabul edilir. 2025 kurban bayramı tarihleri belirlendi. İşte tarihler... KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI? Kurban Bayramı'nda kesilen her bir hayvan dünya malına olan aşırı bağlılığı kurban etme çabasının bir ifadesi olarak görülmektedir. Kurban Bayramı Haziran ayı içinde idrar edilecektir. 12 Mayıs 2025 Pazartesi yani bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 25 gün kalmıştır. Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek. Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Kurban Bayramı 2025 yılında toplamda 4 gün sürüyor. Bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor. Yani hafta sonu devam edip haftanın ilk günü sona eriyor. Bayramın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı şu an için belli değildir. Bayrama kısa bir süre kala netleşecektir. 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı'nın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı'nın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı'nın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe İlgili Haber Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Son dakika bayram tatili açıklaması bekleniyor!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin