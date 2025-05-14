Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurban Bayramı öncesi açıklama geldi: Kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor

Kurban Bayramı öncesi açıklama geldi: Kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kurban Bayramı öncesi açıklama geldi: Kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda kurbanlık arzında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Çelik, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık satışlarının başladığına dikkati çeken Çelik, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Fazlasıyla kurbanlık hayvan satışa hazır. Her yıl 2,5-3 milyon civarında küçükbaş, kurbanlık olarak satılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak." dedi.

Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 ile 18 bin lira arasında alabilecektir. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi açıklama geldi: Kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor - 1. Resim

Türkiye Diyanet Vakfının bu yıl için kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak açıkladığını anımsatan Çelik, bu fiyatın makul olduğunu söyledi. Çelik, kurbanlıklarını bizzat almak isteyen vatandaşları da bayramı fırsat bilerek ticari kazanç peşinde olan kuruluş ve şahıslara itibar etmemesi konusunda uyardı.

"KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİNDE YETİŞTİRİCİLERDEN ÜCRET TALEP EDİLMEMELİ"

Kurban satış yerleri konusunda belediyelere çağrıda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Her Kurban Bayramı öncesinde belediyelere kurban satış yerleriyle ilgili yetiştiricilere destek olmaları çağrısında bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret talep edilmemesini istiyoruz. Ancak belediyeler yetiştiricilerden yüksek miktarlarda işgaliye ücreti alıyor. Dolayısıyla belediyelerimizin yılda bir kez idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nı gelir kapısı olarak düşünmeden yetiştiricilerimize yardımcı olmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Körfez Zirvesi başladı! Trump'tan Gazze için çağrıÜniversite hastanesinde skandal! Profesör ve sekreteri apar topar gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite hastanesinde skandal! Profesör ve sekreteri apar topar gözaltına alındı - GündemÜniversite hastanesinde skandal! Profesör ve sekreteri apar topar gözaltına alındıDilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler - GündemDilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdilerRiyad'da dörtlü Suriye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman, Şara... - GündemRiyad'da dörtlü Suriye zirvesi!"Milletvekili aracı" deyip aracı zabıtaların üzerine sürdü! Gerçek bambaşka çıktı - Gündem"Vekil aracı" deyip aracı zabıtaların üzerine sürdüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: Her türlü desteği vererek en az zayiatla atlatacağız - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladıSahte alkol faciasında yeni bilanço! 109 kişi öldü, 44 kişi tutuklandı - GündemSahte alkol faciasında yeni bilanço!
Sonraki Haber Yükleniyor...