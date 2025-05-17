19 Mayıs konserlerle renklenecek! Ankara 19 Mayıs Konserleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanacak. Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ücretsiz konserler verilecek olması gençleri Ankara 19 Mayıs konser takvimine yöneltti.

Her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara’da konserlerle kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde, başkentliler konser ve kültür programlarıyla buluşacak.

19 MAYIS ANKARA KONSERLERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs kutlamalarını “Gençlerin Şehri: Ankara” temasıyla gerçekleştirecek. 19 Mayıs Pazar akşamı başlayacak olan konser programı şu şekilde:

Selin, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda sahne alacak.

Kıraç, aynı gün saat 20.00’de Kahramankazan Millet Bahçesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

Duman, 18 Mayıs saat 20.30’da Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda sahneye çıkacak.

Madrigal, yine 18 Mayıs akşamı saat 20.30’da Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Bengü, 19 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da Sincan Arasta AVM’de konser verecek.

19 MAYIS ANKARA KONSERLERİ

ABB, bu yıl 19 Mayıs kapsamında ilk kez “Genç Keşif Sahnesi” adını verdiği bir projeyi de hayata geçiriyor. Konservatuvar öğrencileri ve sahne sanatları eğitimi alan genç yeteneklerin sahne alacağı bu özel platform, genç müzisyenlerin ilk kez geniş bir seyirciyle buluşmasına olanak tanıyacak.

ANKARA 19 MAYIS KONSERLERİ ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Ankara konserleri ile başkentliler Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacak. Çeşitli sanatçıların yer alacağı konserler ücretsiz olacak.

KÜLTÜR VE SANAT GENÇLERLE BULUŞACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Gençlerin söz sahibi olduğu bir Başkent” vizyonuyla hazırladığı bu yılki programda, sadece konserler değil; kültür-sanat içerikleri de dikkat çekiyor. ‘Ankara Kültür’ markası çatısı altında düzenlenen bu etkinliklerde, gençlerin sanatsal üretim süreçlerine katılımı teşvik ediliyor.

Bu kapsamda 19 Mayıs 2025’te sadece müzik değil; gençliğin üretkenliği, sahne enerjisi ve bayram coşkusu Ankara sokaklarını saracak.