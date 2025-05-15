19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi konserler var? Ücretsiz konser ve etkinlikler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 15:19 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 15:19 - Güncelleme:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’da ücretsiz konserler ve renkli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Maltepe, Üsküdar, Kadıköy ve daha birçok ilçede yıldız isimler sahne alıyor. 19 Mayıs İstanbul ücretsiz konserleri belli oldu.

19 Mayıs 2025’te İstanbul, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlik konserleri, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Üsküdar’dan Maltepe’ye, Beşiktaş’tan Çekmeköy'e kadar her ilçede unutulmaz bir bayram coşkusu yaşanacak. 19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA HANGİ KONSERLER VAR? İstanbul, 19 Mayıs 2025’te bayram coşkusunu ücretsiz konserlerle taçlandırıyor. Üsküdar’da Harem Etkinlik Alanı’nda 18 Mayıs Pazar günü saat 18:30’da başlayacak etkinlikte, Mor ve Ötesi’nin sahne alacak. Maltepe Etkinlik Alanı’nda ise Maltepe Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer'de etkinlik ve DJ performansı olacak. İlçenizde bulunan etkinlikleri takip etmek için belediyelerin resmi duyuru ve sosyal medya hesapları kontrol edilebilir. Çekmeköy'de 19 Mayıs Pazartesi günü Çekmeköy Belediye Binası Kent Park'ta 14.00'te festival başlayacak. DJ performanslarının ardından 21.00'de Pera grubu sahneye çıkacak. 19 MAYIS İSTANBUL ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER 19 Mayıs'ta Üsküdar Belediyesi Harem Etkinlik Alanı'nda DJ Performansı sergilenecek. 18.30'da başlayacak etkinlikte Mor ve Ötesi sahne alacak. Çekmeköy'de 21.00'de Çekmeköy Belediye Binası Kent Park Pera grubu sahne alacak. 19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları, 19 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan