19 Mayıs bankalar kapalı mı? Bankalar ne zaman açılacak?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her sene 19 Mayıs 2025 Pazartesi tarihine denk geliyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle birçok vatandaş bankaların çalışma durumunu merak ediyor.

19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla beraber bankaların durumu yeniden araştırma yapmaya başladı. 19 mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanması sebebiyle bazı sorular gündeme geldi.

19 Mayıs bu yıl, pazartesi günün denk geliyor. Haftanın ilk günü olması sebebiyle bankaların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu.

19 MAYIS BANKALAR KAPALI MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar kapalı olacak. Ülkemizdeki tüm banka şubeleri, 19 Mayıs günü kapılarını müşterilerine kapatacağı bilgisi verildi.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

19 Mayıs 2025'te bankaların kapalıdır. Ancak resmi tatilden sonra bankalar 20 Mayıs 2025 salı günü açılacak.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00’a kadar müşteri kabul edebilir.

Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak adına gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saati hakkında da bilgi olabilirsiniz.