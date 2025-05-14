Kurbanlıklar ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2025 14:24 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 14:33 - Güncelleme:

Yaklaşık 3 hafta sonra icra edilecek olan Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Peki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurulan canlı hayvan pazarlarında alışverişler başladı. Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında ağırlıklı olarak büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI Pazarda büyükbaş kurbanlıkların yaş ve kilosuna göre 80-200 bin TL arasında fiyatlarının değiştiği belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise fiyatlarının 10-20 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin