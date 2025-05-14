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Kurbanlıklar ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaklaşık 3 hafta sonra icra edilecek olan Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Peki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurulan canlı hayvan pazarlarında alışverişler başladı. Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında ağırlıklı olarak büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Kurbanlıklar ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları - 1. Resim

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 

Pazarda büyükbaş kurbanlıkların yaş ve kilosuna göre 80-200 bin TL arasında fiyatlarının değiştiği belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise fiyatlarının 10-20 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.

Kurbanlıklar ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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