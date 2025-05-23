Kurban Bayramı tatili kaç gün? Merak edilen soru cevap buldu

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Kamuda mesai 10 Haziran'da başlayacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlar tatilin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. O soruya cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, tatilin uzatılmayacağını ve kamuda mesainin 10 Haziran Salı günü başlayacağını duyurdu.

10 HAZİRAN'DA İŞ BAŞI

Altun'un açıklaması şöyle:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."